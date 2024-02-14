情人節開銷漲 上看258億元…近10年第3高

塞滿了各式各樣情人節禮物的小店。據全美零售聯合會統計，今年的情人節整體支出可能達到創紀錄的258億元，其中142億元將花在「重要的另一半」身上。(路透)

全美零售聯合會(National Retail Federation, NRF)統計，數以百萬計消費者今年的情人節整體支出可能達到創紀錄的258億元，創下2014年調查以來第三高 ，其中142億元將花在「重要的另一半」(significant other)身上，後者則創十年來新高。

近幾年來的通膨在諸多方面影響整體經濟，但預算 增加並不一定是物價上漲的結果；反之，消費者正重新思忖消費方式和對象。

如果你身邊有伴侶，或正與配偶共度歡樂人生，那麼情人節無疑是向對方表達情意與感謝的特殊時刻；NRF調查發現，消費者過去幾年會購買情人節禮物送給孩子的老師或親密朋友，以紀念柏拉圖式(platonic)的精神戀愛關係，但今年這種送禮情況可能減少。

NRF負責產業和消費者觀點的副總裁凱瑟琳·卡藍(Katherine Cullen)表示：「當人們為生活中的非浪漫關係購物時，他們的情人節支出逐漸正常化，回歸慶祝浪漫關係的本質。」

今年有53%的消費者規畫慶祝情人節，其中25歲到34歲的消費者有62%計畫過節，為所有年齡層中最高。

NRF主席兼執行長謝伊(Matthew Shay)表示：「零售商已準備好在這個情人節協助顧客選購有意義且難忘的禮物，今年消費者優先考慮配偶或重要的其他人，禮品的消費類別也會出現變化。」

NRF歸納，今年情人節最受歡迎的禮物包括糖果(57%)、賀卡(40%)、鮮花(39%)、外出吃晚餐(32%)、珠寶(22%)、衣服(21%)和禮品卡(19%)。

另據NRF指出，情人節花費可望締造新高紀錄的類別與開銷分別為珠寶64億元、鮮花26億元、服裝30億元，外出吃晚餐49億元。