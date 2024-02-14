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距今4500年前…人類「最早接吻」 源自美索不達米亞

編譯俞仲慈／綜合13日
現存公元前2500年「美索不達米亞」諸多泥板出現的親吻浮雕，揭開古代人類親密關係的面紗。(取自大英博物館官網)
現存公元前2500年「美索不達米亞」諸多泥板出現的親吻浮雕，揭開古代人類親密關係的面紗。(取自大英博物館官網)

據有線電視新聞網(CNN)報導，2023年5月刊登在期刊「科學」(Science)的一份報告，發現人類至少自4500年前就有親吻行為，在美索不達米亞文明時就有紀錄，比過往的認知提早約1000年。

該研究主要作者之一、哥本哈根大學(University of Copenhagen)亞述學(Assyria)助理教授亞伯爾(Troels Pank Arbøll)表示：「接吻的歷史可能比我們許多人知道的要長得多，或是至少比我們想像的要來得久。」

據報導，最古老的親吻文字記載來自公元前1500年的印度教經典「吠陀經」(Vedas)，其中一卷「梨俱吠陀」(Rig Veda)描述人類互相碰觸嘴唇的情況，因此長期被誤以為親吻起源自古代印度。

不過亞伯爾和英國牛津大學(Oxford University)研究員拉斯穆森(Sophie Lund Rasmussen)合作研究後發現，現存公元前2500年「美索不達米亞」(Mesopotamia)諸多泥板出現的親吻浮雕，時間早於古印度的文字記載，揭開古代人類親密關係的面紗。

精研楔形文字的亞伯爾(Troels Pank Arbøll)表示，楔形文字是在公元前3200 年發明，原本用於記帳，但是約公元前2600年開始，用來記錄諸神故事，他說：「我們在其中某個神話，看到這樣的描述：『這些神發生性行為然後開始親吻』，這就是浪漫親吻的鐵證。」

研究還發現，宣誓獨身的女祭司因為「會被剝奪說話能力」而被禁止親吻；另外當眾親吻也屬不當行為，顯示在古代社會，親吻是一種非日常行為，最好私下進行。

另外根據歐洲、英國和俄羅斯研究人員於2022年7月提出的報告，大約 5000年前，「歐亞草原移民遷移歐洲，帶來新的文化習俗，就包括浪漫親吻」，但艾伯爾認為親吻可能早已遍及古代世界，不僅限於印度，他說：「許多古文明一定都知道接吻，不一定實踐，但至少知道。」

印度 俄羅斯 移民

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