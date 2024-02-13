猶他大鹽湖鋰礦豐富 初創公司募得1.45億今夏開採

猶他州的大鹽湖有豐富鋰礦，但近年水位下降，抽水與開採的環保問題極受重視。（路透）

位於猶他州 西北部的大鹽湖(Great Salt Lake)是西半球最大鹹水湖，富含鋰礦(lithium)是生產電動車電池的重要原料；華爾街日報12日獨家報導，加州的初創公司Lilac Solutions本周將宣布已從科技富豪、微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)成立的「突破能源風險投資 基金」(Breakthrough Energy Ventures)等投資方募得1億4500萬元，抽鹹水提取鋰礦的開採計畫今夏動工。

Lilac Solutions指出，從大鹽湖提取的湖水之後將灌回湖中，降低鋰礦開採過程環境衝擊。產量尖峰時期估計每分鐘可抽取8萬加侖湖水，座落於猶他州北部的廠區目標每年生產高達2萬公噸的電池等級鋰礦。

美國朝向清潔能源積極轉型之際，大鹽湖是旨在提高國內鋰礦供應量的數十個開採計畫之一；拜登 政府投資數十億元加強電池供應鏈，降低美國在電池礦產對中國的依賴。

報導指出，美國鋰礦開採面臨的挑戰是如何在盡量減少環境損害的前提下有效提取礦產；Lilac Solutions創辦人兼執行長施奈德克(Dave Snydacker)說，美國擁有非常龐大的鋰礦，「但這種化學物質的處理難度很高」。

鋰礦提取技術已存在數十年，但Lilac Solutions表示，自行研發技術能夠減少環境衝擊。

智利等地的開採業者普遍作法是將鹹水抽入人造池塘，在長達18個月以上的過程裡，利用蒸發過程將鋰從其他物質當中單獨挑出。抽取地下水的缺點在於影響珍貴的用水資源，製造過程可能留下有毒殘留物。

施奈德克表示，Lilac Solutions研發技術讓提取過程縮短到數小時而已，可以保存自然環境蓄水量。他說，公司花了超過50萬個小時針對來自全球各地的70多種鹵水抽樣測試新技術。