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電動車需求放緩 大廠裁員、縮編 就業前景不明

編譯廖振堯／綜合12日電

儘管電動車銷量持續成長，但成長率已不如大鳴大放的2021、2022年，從龍頭特斯拉到其他跨足電動車的汽車製造商都預計今年的銷量將放緩，逐漸收回近年來投入數十億美元的電動車雄心，紛紛開始裁員，一些工廠原預計為當地帶來的經濟效益開始不明朗，數千名汽車工人失業後工作前景亦茫茫。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，過去三年在拜登政府推動的激勵措施下，企業已向電動車砸入數十億元投資。Cox Automotive數據顯示需求持續成長，2023年第四季車銷量年增40%，達到創紀錄的31萬7000輛，但與2021年70%、2022年80%的年增率相比成長速度放緩。

通用(GM)兩年前大肆宣傳其底特律的Orion組裝廠，將斥資40億元擴建和翻新、生產電動卡車Silverado，並提供五千份工作。但通用去年12月告訴Orion廠的近千名工人，臨時解雇將延長到2025年底，以改進製程、應對電動車需求降溫，這些工人的最後一份薪水已是聖誕假期工資。

一位匿名工人表示，他們原本只預計工廠生產電動車的轉型期頂多一年，現在又延長一年。通用汽車發言人凱利(Kevin Kelly)表示，該公司計畫為密西根州工廠所有被裁員的員工提供工作崗位，其中約一半已經或正在被安置到新職位。

福特(Ford)1月表示由於需求放緩，將削減電動卡車F-150 Lightning產量，並從4月開始解雇密西根州迪爾伯恩(Dearborn)生產線的1400名工人。福特稱這些員工大多數將被重新分配到同工廠的不同角色或轉到其他傳統燃油車款工廠，或提供提前退休。福特也縮編該州電池工廠，原預計雇用2500名工人，最終只會雇1700人。

密州、喬治亞州、加州的一些電動車電池廠也解雇數百名工人；鋰生產商雅寶(Albemarle)1月亦表示由於市場狀況變化，該公司將裁員但具體數量不詳。

分析師還指出，總統大選結果也可能進一步動盪電動車行業：若川普當選，那他可能撤回或暫停拜登政府實施的電動車激勵措施。

電動車 裁員 拜登

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