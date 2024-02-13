子宮癌死亡數上升成「最致命婦癌」 年奪逾萬命

預估今年將逾1萬3000名婦女死於子宮癌，超過卵巢癌，成為全美最致命的婦科癌症。圖為顯微鏡照片。(美聯社)

華爾街 日報12日報導，子宮癌(Uterine cancer)是過去40年來，唯一存活率下降的癌症 ，預估今年有超過1萬3000名婦女死於子宮癌，超過卵巢癌，成為全美最致命的婦科癌症。

定居猶他州、現年31歲的史黛西·赫南德茲(Stacy Hernandez)數年前因為經期不順經常出血，多次前往婦科就醫，但醫師認為是肥胖引起，除了重開新的避孕藥，並暗示症狀會自動改善。

不料一年多後，赫南德茲接受超音波檢查，罹患子宮癌，令她不敢置信：「實在太脫離現實了，醫師誤診真的難以接受。」

根據美國防癌協會(ACS)統計，過去十年間，子宮癌發生率每年增加約1%，尤其非裔 和西語裔女性發病率大增，而且目前各年齡層(包括50歲以下女性)子宮癌發病率不斷上升，但醫界不知箇中原因。

國家癌症研究所(NCI)婦癌研究員克拉克(Megan Clarke)表示：「流行病學已經改變，所以治療方式也要隨之改變。」

研究人員表示，除了肥胖還有化學成分也可能引發子宮癌，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)預計今年7月，提出美髮產品禁用甲醛的建議，聖路易斯(St. Louis)斯特曼癌症中心(Siteman Cancer Center)婦科醫師撒克(Premal Thaker)指出：「子宮癌不僅和美髮產品有關，還有愈來愈常見的糖尿病、肥胖等疾病，甚至其他我們不知道的原因。」

紐約大學(NYU)Langone's Perlmutter癌症中心婦科腫瘤專家博伊德(Leslie Boyd)強調：「我們以前用的治療方式不再適用。」根據研究，2010年至2018年子宮癌患者中，白人女性症狀出現後約三個月就醫，但非裔女性則延遲八個月就醫，結果非裔女性死於子宮癌的機率幾乎是白人女性兩倍。

赫南德茲2017年罹癌後，選擇切除部分子宮，但去年夏天又出現異常出血，但因為沒有保險並未就醫，直到背部受傷看診，醫師告知癌症復發，赫南德茲終於在猶他大學(University of Utah)接受白卡(Medicaid)補助醫療，她說：「我盡量保持微笑並要求醫師全力治療。」