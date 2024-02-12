奧茲奧斯本「單飛」入圍搖滾名人堂 瑪麗亞凱莉、雪兒也進榜

搖滾樂名人堂公布2024年入圍者名單，包括重金屬歌手奧茲奧斯本等音樂人和樂團。圖為奧茲奧斯本於2022年超級盃中場表演。(美聯社)

搖滾樂名人堂(Rock & Roll Hall of Fame)公布2024年入圍 者名單，包括天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)、資深女歌手雪兒(Cher)、重金屬歌手奧茲奧斯本(Ozzy Osbourne)等音樂人和樂團，其中三分之二是首次入圍。

美聯社10日報導，搖滾名人堂入圍者還有女歌手瑪麗布萊姬(Mary J. Blige)、創作歌手「藍尼」克羅維茲(Lenny Kravitz)、已故愛爾蘭女歌手欣妮歐康諾(Sinéad O'Connor)、靈魂樂女歌手莎黛(Sade)、歌手兼吉他手彼德佛蘭普頓(Peter Frampton)、英國綠洲合唱團(Oasis)、嘻哈二人組Eric B. & Rakim、另類搖滾樂團Jane's Addiction和大衛馬修樂團(Dave Matthews Band)以及庫爾夥伴合唱團(Kool & the Gang)等。

值得一提的是，重金屬音樂教父奧茲奧斯本單飛之前，是重金屬樂團「黑色安息日」(Black Sabbath)主唱，該樂團已於2006年獲得搖滾名人堂榮譽，但此次是奧茲奧斯本首次以歌手身分入圍名人堂。

搖滾樂名人堂公布2024年入圍者名單，包括天后瑪麗亞凱莉(右)、資深女歌手雪兒(中)和瑪麗布萊姬(左)。（美聯社）

搖滾名人堂基金會(Rock & Roll Hall of Fame Foundation)主席賽克斯(John Sykes)發表聲明表示：「這些藝術家秉承真正的搖滾精神，唱出自己的音樂，影響數代人，也影響無數追隨他們腳步的音樂人。」

根據報導，音樂人(或樂團)必須至少25年前就已經發行首張專輯，才有入圍資格，再交由包括藝術家、歷史學家和音樂人等約1000多位專業人士投票 ，結果訂於今年秋天在俄亥俄州 克利夫蘭(Cleveland)正式揭曉。

另外樂迷也可以上網投票，而且樂迷票選的前五名入圍者得到的選票，可以和專業人士選票一併計算。