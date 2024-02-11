寒冬如夏 威斯康辛州首見2月龍捲風

由於氣溫突然升高，威斯康辛州竟然首次在2月份出現龍捲風。(美聯社)

一場罕見的冬季龍捲風 8日襲擊了威斯康辛州南部，折斷電線桿、毀壞房屋。密爾瓦基的國家氣象局(National Weather Service)氣象學者派特森(Taylor Patterson)指出，這是從1948年開始記錄以來，威州首次出現2月龍捲風。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，麥迪遜以南的農村社區埃文斯維爾(Evansville)、埃哲頓(Edgerton)、奧伯尼(Albany)都有損壞報告，但沒有重大傷害報告。目前尚不清楚損害全由單一龍捲風造成還是發生了多股龍捲風，國家氣象局人員9日探訪受災地點，評估其強度為改良型藤田級數(Enhanced Fujita scale)第二級(EF-2)。

帕特森說雖然還沒有明確的方法證明氣候變遷 是否造成影響，但當天的溫度異常溫暖。威州麥迪遜市、密爾瓦基市8日最高溫 皆達華氏59度(攝氏15度)，比平常高出約華氏25度，觸及或打破了1925年以來紀錄。

帕特森稱，強聖嬰(El Niño)訊號時整個冬天會比正常情況更溫暖，「我們多項最高溫和最低溫都打破最高紀錄。」

麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)氣象衛星研究所的氣象學者林斯特羅姆(Scott Lindstrom)表示，這是威州2021年8月以來最強的龍捲風，而且路徑相對較長。