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高1.52℃ 全球首次全年氣溫破關鍵暖化門檻

編譯盧炯燊／綜合10日電
由於全球氣溫上升，瑞士在海拔1500公尺以下的滑雪勝地今年冬季竟然無雪可滑。(路透) A view shows pylons of the closed Dent-de-Vaulion ski lift amid lack of snow at altitudes below 1500 m due to high winter temperatures induced by climate change, in Vaulion, Switzerland, February 2, 2024. REUTERS/Denis Balibouse【作者：路透通訊社，日期：2024-02-02，數位典藏序號：20240202211114880】
由於全球氣溫上升，瑞士在海拔1500公尺以下的滑雪勝地今年冬季竟然無雪可滑。(路透) A view shows pylons of the closed Dent-de-Vaulion ski lift amid lack of snow at altitudes below 1500 m due to high winter temperatures induced by climate change, in Vaulion, Switzerland, February 2, 2024. REUTERS/Denis Balibouse【作者：路透通訊社，日期：2024-02-02，數位典藏序號：20240202211114880】

全球溫度紀錄不斷刷新，根據歐盟哥白尼氣候變化服務中心(CCCS)最新數據，今年1月是有紀錄以來最暖的1月份，較1850年至1900年工業化前平均溫度高出攝氏1.7度。另外，2023年12個月的全球平均氣溫較工業化前高出攝氏1.52度。

「聖嬰現象」(El Niño)的周期加上人為的暖化，在全球範圍內引發熱浪及極端天氣事件，2023年全年溫度升幅首次升破攝氏1.5度，這是人類文明從未經歷過的關鍵溫度大關，這給人留下疑問，是否人類注定面對氣候暖化？

答案是未必，科學家認為若然採取緊急行動減少碳排放，仍可減緩氣候暖化速度。

首先要知道1.5度的目標從何而來？在2016年巴黎氣候協議中，近200個國家同意將全球平均氣溫控制在工業化前水平以上不超過2度，並努力將其控制在1.5度以下。

研究證明，將氣溫上升控制在1.5度之內，意味著珊瑚礁能夠生存、北極海冰能夠保存，會減少致命的熱浪。

過去一年氣溫上升，是否已錯過1.5度的目標？對於甚麼才算是突破這一門檻，科學家之間仍存在分歧。但他們與政策制定者都認為，必須根據多年的平均水平，而不是單單過去12個月的平均水平。

我們還能避免超過1.5度嗎？大多數科學家表示，溫度上升1.5度是不可避免的。許多專家認為，經濟過度依賴化石燃料，是無法改變氣溫上升超過1.5度。

是否到了災難性的臨界點？其實1.5度並不是一個門檻，也不是說一旦超過這個數字，南極冰川就會崩塌，海洋環流就會停止。但可以肯定的是，氣溫每升高0.1度，臨界點的可能性就更大。每升高0.1度，全球的基礎設施及系統會變得更加緊張。

專家認為，在某種程度上，地球的最終溫度並不是最重要的，最重要的是如何減少碳排放。

由於全球氣溫上升，瑞士在海拔1500公尺以下的滑雪勝地今年冬季竟然無雪可滑。(路...
由於全球氣溫上升，瑞士在海拔1500公尺以下的滑雪勝地今年冬季竟然無雪可滑。(路透)

暖化 熱浪 冰川

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