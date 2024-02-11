高1.52℃ 全球首次全年氣溫破關鍵暖化門檻
全球溫度紀錄不斷刷新，根據歐盟哥白尼氣候變化服務中心(CCCS)最新數據，今年1月是有紀錄以來最暖的1月份，較1850年至1900年工業化前平均溫度高出攝氏1.7度。另外，2023年12個月的全球平均氣溫較工業化前高出攝氏1.52度。
「聖嬰現象」(El Niño)的周期加上人為的暖化，在全球範圍內引發熱浪及極端天氣事件，2023年全年溫度升幅首次升破攝氏1.5度，這是人類文明從未經歷過的關鍵溫度大關，這給人留下疑問，是否人類注定面對氣候暖化？
答案是未必，科學家認為若然採取緊急行動減少碳排放，仍可減緩氣候暖化速度。
首先要知道1.5度的目標從何而來？在2016年巴黎氣候協議中，近200個國家同意將全球平均氣溫控制在工業化前水平以上不超過2度，並努力將其控制在1.5度以下。
研究證明，將氣溫上升控制在1.5度之內，意味著珊瑚礁能夠生存、北極海冰能夠保存，會減少致命的熱浪。
過去一年氣溫上升，是否已錯過1.5度的目標？對於甚麼才算是突破這一門檻，科學家之間仍存在分歧。但他們與政策制定者都認為，必須根據多年的平均水平，而不是單單過去12個月的平均水平。
我們還能避免超過1.5度嗎？大多數科學家表示，溫度上升1.5度是不可避免的。許多專家認為，經濟過度依賴化石燃料，是無法改變氣溫上升超過1.5度。
是否到了災難性的臨界點？其實1.5度並不是一個門檻，也不是說一旦超過這個數字，南極冰川就會崩塌，海洋環流就會停止。但可以肯定的是，氣溫每升高0.1度，臨界點的可能性就更大。每升高0.1度，全球的基礎設施及系統會變得更加緊張。
專家認為，在某種程度上，地球的最終溫度並不是最重要的，最重要的是如何減少碳排放。
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