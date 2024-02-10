33萬球迷聚集 賭城迎超級盃變身運動之都
美式足球NFL超級盃盛會11日首次移師賭城拉斯維加斯(Las Vegas)舉行，預計吸引超過33萬名球迷，創造6億元收益，因此拉斯維加斯已經展開各項活動，提前為超級盃暖身。
美聯社8日報導，拉斯維加斯會議和遊客管理局總裁兼執行長希爾(Steve Hill)說「讓我們把NFL品牌集中起來，把超級盃帶到賭城。」
舊金山49人(San Francisco 49ers)和堪薩斯城酋長(Kansas City Chiefs)上周末抵達賭城時，受到盛大歡迎。賭城所在地克拉克郡(Clark County)官員納夫特(Michael Naft)表示：「實在太不可思議，世界已接受拉斯維加斯變成運動之都。」
同時「文斯隆巴迪盃」((Vince Lombardi Trophy)大型複製品豎立在百樂宮飯店(Bellagio)前方噴泉，熱鬧的拉斯維加斯大道改裝成模擬射門柱並架設行人天橋。
值得一提的是麥辛賭場(Maxim Casino)推出高達100萬元的「黑桃A」(Ace of Spades)皇家體驗之旅，包括私人飛機接送、7萬5000元賭金和每晚1萬元的頂級餐飲，並提供超級盃球場50碼線(球場正中)的貴賓席。
負責策畫「黑桃A」活動的unKommon Events負責人卡普蘭(Seth Kaplan)透露，參加貴賓約有5000人，包括各界名流、職業球員和網紅等，他強調「世界上沒有比超級盃更大型的舞台」，因此動員300人打造前所未有的超級盃體驗之旅。
如果球迷預算有限，也可以選擇參加名廚費里(Guy Fieri)在拉斯維加斯大巨型摩天輪附近舉辦免費活動；或是在維加斯小教堂(Little Vegas Chapel)穿上參賽球隊球衣，由穿著裁判服裝的司儀主持婚禮，收費580元。
專為堪薩斯城酋長球迷設計的Jackpot Bar & Grill比賽當天推出的無限喝啤酒、無限吃烤雞的活動，入場券一張149元，全部銷售一空。
另外賭城附近私人飛機停機位已被訂購一空，超級盃門票漲至1萬2000元，而且截至6日，包括百樂宮和水星(Aria)等多家飯店周末房價超過1400元，米高梅(MGM)集團旗下12家飯店、共3萬7000間客房也全數賣光。
上一則
正視與中國的戰略競爭 美投入50億元研發半導體
下一則
FB留言