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33萬球迷聚集 賭城迎超級盃變身運動之都

編譯俞仲慈／綜合9日電
超級盃決賽周日在拉斯維加斯登場，比賽前賭城下起大雨，圖為忠誠體育館打出會師決賽的舊金山四九人隊和堪薩斯酋長隊的隊徽。(路透)
超級盃決賽周日在拉斯維加斯登場，比賽前賭城下起大雨，圖為忠誠體育館打出會師決賽的舊金山四九人隊和堪薩斯酋長隊的隊徽。(路透)

美式足球NFL超級盃盛會11日首次移師賭城拉斯維加斯(Las Vegas)舉行，預計吸引超過33萬名球迷，創造6億元收益，因此拉斯維加斯已經展開各項活動，提前為超級盃暖身。

美聯社8日報導，拉斯維加斯會議和遊客管理局總裁兼執行長希爾(Steve Hill)說「讓我們把NFL品牌集中起來，把超級盃帶到賭城。」

舊金山49人(San Francisco 49ers)和堪薩斯城酋長(Kansas City Chiefs)上周末抵達賭城時，受到盛大歡迎。賭城所在地克拉克郡(Clark County)官員納夫特(Michael Naft)表示：「實在太不可思議，世界已接受拉斯維加斯變成運動之都。」

同時「文斯隆巴迪盃」((Vince Lombardi Trophy)大型複製品豎立在百樂宮飯店(Bellagio)前方噴泉，熱鬧的拉斯維加斯大道改裝成模擬射門柱並架設行人天橋。

值得一提的是麥辛賭場(Maxim Casino)推出高達100萬元的「黑桃A」(Ace of Spades)皇家體驗之旅，包括私人飛機接送、7萬5000元賭金和每晚1萬元的頂級餐飲，並提供超級盃球場50碼線(球場正中)的貴賓席。

負責策畫「黑桃A」活動的unKommon Events負責人卡普蘭(Seth Kaplan)透露，參加貴賓約有5000人，包括各界名流、職業球員和網紅等，他強調「世界上沒有比超級盃更大型的舞台」，因此動員300人打造前所未有的超級盃體驗之旅。

如果球迷預算有限，也可以選擇參加名廚費里(Guy Fieri)在拉斯維加斯大巨型摩天輪附近舉辦免費活動；或是在維加斯小教堂(Little Vegas Chapel)穿上參賽球隊球衣，由穿著裁判服裝的司儀主持婚禮，收費580元。

專為堪薩斯城酋長球迷設計的Jackpot Bar & Grill比賽當天推出的無限喝啤酒、無限吃烤雞的活動，入場券一張149元，全部銷售一空。

另外賭城附近私人飛機停機位已被訂購一空，超級盃門票漲至1萬2000元，而且截至6日，包括百樂宮和水星(Aria)等多家飯店周末房價超過1400元，米高梅(MGM)集團旗下12家飯店、共3萬7000間客房也全數賣光。

超級盃決賽周日在拉斯維加斯登場，比賽前賭城下起大雨，圖為忠誠體育館打出第58屆超...
超級盃決賽周日在拉斯維加斯登場，比賽前賭城下起大雨，圖為忠誠體育館打出第58屆超級盃決賽的信息。(路透)

超級盃 賭城 NFL

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