NASA「毅力號」傳回圖像：火星湖床沉積微生物 提供生命跡證

火星探測車「毅力號」。(路透)

火星 是否存在過生命？美國太空總署(NASA)的火星探測車「毅力號 」(Perseverance)一直在火星耶澤洛(Jezero)隕石坑湖床追尋。科學家研究「毅力號」發回的圖像，認為這個湖泊在30億年前可能充滿了水，沉積物中的微生物為早期生命形式提供了證據。

「毅力號」從2021年開始探索這個30英里寬的隕石坑，雷達圖像顯示湖泊沉積物呈現規則、水平狀態，就像地球湖泊中的沉積物一樣。這些圖像使科學家能夠看到65呎巖層的橫截面，NASA形容「幾乎就像看到切口一樣」，證實這個地層曾有水流動的推測。

洛杉磯加州大學 地球科學教授佩奇(David Paige)指出，早前已可看到很多不同的沉積物，但不能確定這是否原始狀態，為了弄清楚，需要看到表面下的東西。

結果這個發現強化了科學家長期以來的推論，就是現在寒冷、乾旱、沒有生命的火星，也曾經歷過溫暖、潮濕的環境，也許適合人類居住。

這些跡象是透過「毅力號」上一個儀器所發現的，這個儀器每隔10公分向火星表面下方發射雷達波，並測量從地表下約65呎深處，反射的脈衝波會呈現深淺不一的陰影，構成一幅影像。

科學家們藉此就能夠看到沉積物的深處，結果發現在兩個侵蝕時期的中間，有兩個不同的沉積時期。

研究小組注意到，隕石坑火山口底部並不均勻平坦，意味著在湖泊沉積物沉積之前，就出現過水的侵蝕。在第二個沉積期，湖泊水位的波動使河流沉積成一個廣闊的三角洲，並延伸到湖中很遠的地方。從火星軌道上看，這些地形類似地球上的河流三角洲。

有關跡象是「毅力號」2022年5月10日至12月8日穿越火山口底部時發現的，直到最近科學家終於研究出來。

佩奇表示，從紀錄中看到的變化，其實是由火星環境的大規模變化所造成。