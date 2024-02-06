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川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

內州2初選 海理、川普將各有勝場 民主黨拜登應在握

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統訪內華達州時，在拉斯維加斯一家商店開心地喝波霸奶茶。（路透）
拜登總統訪內華達州時，在拉斯維加斯一家商店開心地喝波霸奶茶。（路透）

內華達州州政府舉辦的初選5日登場，緊接著內華達州共和黨黨團初選則於8日舉行，前總統川普與前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)可望各有斬獲；川普參加了共和黨黨團初選，卻未參加州政府舉辦的初選，海理則參加州政府舉辦初選，但未參加共和黨黨團初選；一般預料，川普將在共和黨黨團初選輕鬆勝出，海理估計將在州政府舉辦初選取得勝利。

民主黨方面，拜登總統預料將在內華達州初選順利勝出。

為何內華達州出現相隔僅短短幾天的兩場初選，令某些民眾頗為好奇。原因在於共和黨內華達州黨部對於2021年通過州法有意見。根據州法規定，州政府舉辦初選將替代原本由政黨黨團舉辦初選的舊有模式。

不過，共和黨人士一致反對新規，仍然遵循以往的黨團初選模式。哪一位參選人今年7月能在共和黨全國代表大會(Republican National Convention)上拿下內華達州的26張黨代表票，將由共和黨黨團初選結果決定。

川普一直對內華達州支持者喊話表示，一定要積極參加黨團初選投票。

川普上個月在愛阿華州、新罕布夏州初選連續告捷之後聲稱，初選比賽基本上已經結束，海理應該主動退選。海理則回應說，競賽才剛開始，她打算一路奮戰到3月5日有多州初選同時舉行的「超級星期二」(Super Tuesday)。

海理已把競選重心放在故鄉南卡州2月24日初選。海理競選團隊5日宣布，1月選舉募款累計達1650萬元，有足夠經費支持選舉運作。

共和黨全國代表大會共有2429張黨代表票，候選人取得1215票以上才能獲得提名。川普目前獲32張黨代表票，海理有17張。

海理團隊決定把內州26張黨代表票讓給川普，理由是內州黨部明顯偏袒川普。

共和黨 川普 內華達州

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