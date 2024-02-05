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若當選總統加徵中國關稅60%？ 川普首稱：更高

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

正在角逐共和黨初選的前總統川普4日接受福斯新聞網(Fox News)節目「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)專訪時說，若於11月大選取得勝利，上台之後將對中國商品再次加徵關稅，稅率可能超過60%。川普說：「我們必須這麼做。」

川普在上周預錄的這段訪問中說，上個月他贏得愛阿華州共和黨黨團初選消息一傳出，中國股市馬上大跌，後來繼續在新罕布夏州初選獲勝，中國股市則進一步動盪。

華盛頓郵報最先披露，如果川普再次執政將對中國商品課徵60%關稅。川普4日在節目中被問到消息是否為真時回答：「不是的，我可能會開徵更高幅度。」

川普在共和黨初選一路領先，被看好可望在今年11月大選裡，與尋求連任的拜登總統一較高下。

川普執政期間，從2018年到2019年當中，對中國進口商品開徵累計2500億元關稅，身為全球兩大經濟體的美中兩國則陷入貿易戰。CNBC新聞頻道報導，川普對中國發動貿易戰爭打亂了全球經濟，導致消費者成本增加，股市因此動盪，美中關係更出現僵局。

拜登上台後保留川普任內的關稅措施，還加碼推出新一波限縮規定，以國安考量為由禁止先進半導體及半導體製造設備出口。美國貿易代表則正對關稅進行檢討。

對於外傳上台後將與中國展開另一場貿易戰，川普受訪時則說：「這不是貿易戰。我對於跟中國有關的所有事務都做得很棒。」他說，希望中國也能有良好表現，「我很喜歡習主席，他是我任內一位非常好的朋友」。

除了中國之外，川普已說將對所有進口商品開徵10%關稅。

川普 關稅 貿易戰

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