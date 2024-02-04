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美國處方藥 比其他富裕國家高出近3倍

編譯盧炯燊／綜合3日電
美國處方藥價格高於其他富裕國家近三倍，品牌藥差距最大。(美聯社)
美國處方藥價格高於其他富裕國家近三倍，品牌藥差距最大。(美聯社)

美國醫療保健費用之高已非甚麼秘密，然而它的處方藥平均價格，比其他富裕國家高出近三倍，則仍然是令人吃驚的！這也難怪不少民眾向北到加拿大採購藥物。

智庫「蘭德公司」(RAND Corporation)最近發布分析報告，研究人員將美國與經濟合作與發展組織(OECD)其餘33個高收入國家，所有處方藥價格作了比較，結果令人震驚。

研究團隊是根據2022年的數據作出分析，美國處方藥價格平均較其他富裕國家高出2.78倍，其中品牌藥品的差異更為明顯，美國高出4.22倍。

至於非品牌學名藥則稍為好一點，美國這方面的價格僅較其他富裕國家平均高出67%。

目前美國的處方藥裡，有90%是有仿製藥，然而卻僅占美國處方藥總支出的8%。相較之下，品牌藥雖僅占美國處方藥銷售的7%，但總支出所占卻高達87%。由此可見品牌藥價格之高，實在令人難以想像。

研究報告的主要撰寫人、蘭德公司高級健康經濟學者馬爾卡希(Andrew Mulcahy)指出，這些發現進一步證明美國處方藥製造商謀取的藥品總價格，遠高於其他所有對照國家；同時品牌藥物價格的差距正不斷擴大。

他又說，現在美國學名藥的價格，是低於之前分析所發現的。

研究團隊估計，在2022年，OECD所有成員國的藥品總支出達到9890億元， 其中美國就占了62%，然而它占藥品銷售量只為24%。

蘭德公司上一份類似的報告是在2018年發布，顯示數年來美國與其他國家的處方藥價格差距持續擴大。

馬爾卡希表示，了解這些處方藥價格差距，將有助未來政策的制定及確定目標，藉以解決藥物支出對消費者的財務影響。

美國處方藥價格高昂的原因，其實是聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的各項規定所致。FDA禁止國民從其他國家購買更便宜的藥物，對學名藥緩慢且複雜的審批過程，1984年頒布的「哈契-魏克斯曼法」(Hatch-Waxman Act)，製藥商可在專利到期前保持對產品的壟斷。

FDA 食品暨藥物管理局 加拿大

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