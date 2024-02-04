全美第一州 康乃狄克居民 醫療債務將獲免除

康乃狄克州州長賴蒙特(坐者)表示，該州將取消所有符合資格居民的醫療債務。(美聯社)

紐約、紐奧良、匹茲堡等幾個城市宣布或已實施免除醫療債務計畫，不過規模尚未達到全州範圍。康乃狄克州 州長賴蒙特(Ned Lamont)2日宣布將取消所有符合資格的居民的醫療債務，幫助州民擺脫巨大的經濟負擔，將成為全美首個實施類似措施的州。

福斯商業新聞網(Fox Business)報導，賴蒙特在美國廣播公司「早安美國」(Good Morning America)節目上表示，民眾在緊急醫療情況上「不該遭受兩次痛苦：先是疾病、再是債務。」

符合資格的居民包括家庭收入在聯邦貧窮線400%以內的家庭(以四口之家為例，每年15萬6000元)、或醫療債務相當於年收入5%或以上的人；符合資格的居民無需申請減免，州政府將直接與簽約機構合作免除醫療債務。康州表示這項救濟措施將於6月生效，最終清償債務的人也無須承擔任何相關稅收，因為國稅局(IRS)不會將「透過非營利組織取消的醫療債務」計為應稅收入。

根據聯邦人口普查 局(US. Census Bureau)，近五分之一的家庭背負醫療債務，所欠金額中位數為2000元。賴蒙特表示，此項新計畫打算利用2021年實施的「美國救援計畫法」(American Rescue Plan Act)中的650萬元資金來免除約10億元的醫療債務。

賴蒙特最初是在去年同日宣布了此提議，當時有意以新冠疫情 相關補助款免除，稱幾個州和地方政府依循同樣的模式成功免除居民的醫療債務。

賴蒙特指出，「我認為這絕對是使用新冠補助款的正確方式。」此舉不僅在財務上可以幫助背負債務的康州居民，在情感上也能減輕這些無法擺脫沉重債務、特別是自身健康就有嚴重問題的人，這次免除債務將為康州經濟重新注入數百萬元、刺激當地社區經濟。