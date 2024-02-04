我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

全美第一州 康乃狄克居民 醫療債務將獲免除

編譯廖振堯／綜合3日電
康乃狄克州州長賴蒙特(坐者)表示，該州將取消所有符合資格居民的醫療債務。(美聯社)
康乃狄克州州長賴蒙特(坐者)表示，該州將取消所有符合資格居民的醫療債務。(美聯社)

紐約、紐奧良、匹茲堡等幾個城市宣布或已實施免除醫療債務計畫，不過規模尚未達到全州範圍。康乃狄克州州長賴蒙特(Ned Lamont)2日宣布將取消所有符合資格的居民的醫療債務，幫助州民擺脫巨大的經濟負擔，將成為全美首個實施類似措施的州。

福斯商業新聞網(Fox Business)報導，賴蒙特在美國廣播公司「早安美國」(Good Morning America)節目上表示，民眾在緊急醫療情況上「不該遭受兩次痛苦：先是疾病、再是債務。」

符合資格的居民包括家庭收入在聯邦貧窮線400%以內的家庭(以四口之家為例，每年15萬6000元)、或醫療債務相當於年收入5%或以上的人；符合資格的居民無需申請減免，州政府將直接與簽約機構合作免除醫療債務。康州表示這項救濟措施將於6月生效，最終清償債務的人也無須承擔任何相關稅收，因為國稅局(IRS)不會將「透過非營利組織取消的醫療債務」計為應稅收入。

根據聯邦人口普查局(US. Census Bureau)，近五分之一的家庭背負醫療債務，所欠金額中位數為2000元。賴蒙特表示，此項新計畫打算利用2021年實施的「美國救援計畫法」(American Rescue Plan Act)中的650萬元資金來免除約10億元的醫療債務。

賴蒙特最初是在去年同日宣布了此提議，當時有意以新冠疫情相關補助款免除，稱幾個州和地方政府依循同樣的模式成功免除居民的醫療債務。

賴蒙特指出，「我認為這絕對是使用新冠補助款的正確方式。」此舉不僅在財務上可以幫助背負債務的康州居民，在情感上也能減輕這些無法擺脫沉重債務、特別是自身健康就有嚴重問題的人，這次免除債務將為康州經濟重新注入數百萬元、刺激當地社區經濟。

人口普查 疫情 康乃狄克州

上一則

WWE驚爆「性福利」醜聞 董事會主席閃辭 聯邦調查

下一則

「30分鐘投125炸彈」伊拉克民兵總部遭美軍空襲 夷為平地

延伸閱讀

華人報稅服務中心提醒報稅者 需了解2023年度新變更和注意事項

華人報稅服務中心提醒報稅者 需了解2023年度新變更和注意事項
IRS免費網路報稅 今年在12州試辦

IRS免費網路報稅 今年在12州試辦
為避免IRS稽查 企業願退還疫情稅收抵免 卻引發官司

為避免IRS稽查 企業願退還疫情稅收抵免 卻引發官司
報稅季月底開始 政府關門怎麼辦？IRS：沒遇過 確實會亂

報稅季月底開始 政府關門怎麼辦？IRS：沒遇過 確實會亂

熱門新聞

科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

2024-01-28 14:10
前總統川普。(美聯社)

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

2024-02-01 09:47
深蹲是一個相當好的居家力量訓練。（Pexels）

快看世界／減少跌倒、骨折風險 可從這個訓練開始

2024-01-29 16:01
參議員們今天在聽證會上質問多家社群媒體執行長（CEO），其中一名參議員指控Meta執行長兼臉書創辦人查克柏格(圖)「你的手上沾滿鮮血。你的產品正在殺人」。美聯社

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

2024-01-31 17:14
美軍駐約旦軍事基地「第22號塔」28日遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」以無人機攻擊，造成三名美軍喪生及34人受傷。（路透）

美軍睡夢中慘遭奪命 無人機襲擊當下幾乎沒警報

2024-01-29 10:31
美國總統拜登伉儷2日參加在約旦殉職的三名美軍迎靈儀式。（歐新社）

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

2024-02-03 11:14

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%