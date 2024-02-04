多位音樂人喊抵制…爭議播客羅根 Spotify砸2.5億續約

線上音樂串流平台「Spotify」與備受爭議的播客主播羅根達成高達2億5000萬元的夥伴合作新協議。(美聯社)

線上音樂串流平台「Spotify 」2日與備受爭議的播客主播羅根(Joe Rogan)達成高達2億5000萬元的夥伴合作新協議，最主要的是他的節目「羅根經歷」(The Joe Rogan Experience)，不再由Spotify獨家播出。

根據最新合作協議，雙方達成前期最低保證以及廣告營收分享，Spotify負責處理播客廣告的銷售和分發，以利更廣泛發行。節目也不再Spotify獨家播出，而是在多個播客平台，包括Apple Podcasts、Amazon Music和 YouTube 播出，其中在YouTube是以視頻形式發布。

受消息刺激，Spotify股價2日收盤上漲3.51元，漲幅近2%。

Spotify在2020年首次將羅根節目引入平台，三年來一直獨家播出，迄今已播出超過2200集。羅根的節目的賣點是與嘉賓對話，他表示對話是「一種精神食糧」，又說這些對話改變了對生活的看法。

羅根曾在部落格撰文說，對話內容沒有劇本，都是即興的，只有這樣才有真正的有機對話，讓聽眾感同身受。

多年來，羅根的節目吸引大量聽眾，收聽他與各界嘉賓，包括明星演員、運動員、科學家及至陰謀論者的對話。然而不少對話內容卻備受爭議，包括指新冠疫情是個陰謀，甚至出現種族歧視 言論。

2022年，多位音樂人包括搖滾歌手尼爾楊(Neil Young)及民謠女歌手瓊妮密契爾(Joni Mitchell)等，要求抵制羅根節目的反疫苗言論，同時呼籲Spotify將他的節目下架。

儘管Spotify曾將數集節目下架，但始終堅定支持羅根，節目繼續吸引數以百萬計聽眾。執行長艾克(Daniel Ek)雖然譴責種族主義內容，但表示不會要羅根閉嘴。