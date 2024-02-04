WWE驚爆「性福利」醜聞 董事會主席閃辭 聯邦調查

世界摔角娛樂(WWE)母公司TKO集團董事會主席麥克馬洪遭前員工指控有嚴重不當性行為，正遭聯邦調查。(美聯社)

前世界摔角娛樂(WWE)員工格蘭特(Janel Grant)上月25日提起聯邦訴訟，指控現年78歲的WWE母公司TKO集團董事會主席麥克馬洪(Vince McMahon)和前總經理勞里納蒂斯(John Laurinaitis)有嚴重不當性行為，包括要她為明星摔跤手提供性服務；麥克馬洪次日旋即辭去董事會主席職務。

華爾街 日報2日報導，知情人士指出，聯邦當局一直在調查麥克馬洪性侵犯和性販運指控。紐約檢察官近幾個月持續與指控麥克馬洪性行為不端的女性保持聯繫。

麥克馬洪1982年從父親手中買下世界摔角聯盟(WWF)，擴大創辦為WWE專業體育賽事並擁有大量海外粉絲。2022年與格蘭特指控內容相符的調查開始進行時，他辭去WWE執行長職務，短暫離開WWE；2023年初接任TKO集團董事會主席。

格蘭特訟案是在WWE總部所在的康乃狄克州 聯邦地區法院提出。麥克馬洪否認指控，並表示聯邦調查不會發現不當行為。他聲明表示：「我打算針對這些毫無根據的指控積極辯護，並期待洗清罪名。」

根據訴訟，麥克馬洪與格蘭特住在同棟大樓，他2019年為她安插WWE工作。格蘭特聲稱，麥克馬洪明確告知她的工作要求之一是與他及後來的勞里納蒂斯等人發生身體關係。麥克馬洪2021年還曾向旗下一位明星摔跤手提供與格蘭特發生性關係的「福利 」。

訴訟稱：「WWE從麥克馬洪精心策劃的商業性行為中獲得經濟利益；麥克馬洪將原告當作性商品，好讓WWE超級巨星摔跤手與WWE簽下新合同。」

格蘭特正尋求金錢賠償，並要求法院廢除一項價值300萬元的保密協議；她聲稱自己只收到其中100萬元。

WWE母公司TKO集團(TKO Group)聲明指出，「麥克馬洪既不控制TKO也不監督WWE日常運營。此事發生在TKO執行團隊接手公司前，我們嚴肅對待格蘭特的指控，也正從內部著手解決中。」WWE是在去年4月與終極格鬥錦標賽(UFC)合併為TKO集團。