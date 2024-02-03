冷怕了？氣象學者：本月可望迎來溫暖氣候

厭倦寒冷冬天的民眾終於盼到好消息，氣象學者稱2月起可望提前迎接溫暖氣候。圖為阿拉斯加州今冬大雪成災，安克拉治居民用吹雪機清除積雪。(美聯社)

據「今日美國」2日報導，已厭倦寒冷冬天的民眾，終於盼得氣象預報好消息，全美多數地區自2月起，可望提前迎接溫暖氣候，不過冬天仍尚未結束，氣候仍有變化，甚至不排除有暴風雪 。

氣象預報中心(Climate Prediction Center)氣象學者柯林斯(Dan Collins)表示：「全國大部分地區的整體氣溫將高於平均值。」而且這種天氣可望持續到3、4月，其中北部和中部大部分地區，2月氣溫最可能高於平均值，但是仍不到抹防曬油、穿人字拖鞋的程度，只是因為溫暖氣流主導2月多數的氣溫。

柯林斯補充表示，「聖嬰現象」(El Niño)造成熱帶太平洋(Tropical Pacific)海水暖化，不但影響全球氣候，也是影響全國2月氣候的關鍵，柯林斯強調：「儘管聖嬰現象的影響將在未來數個月逐漸減弱，但仍是影響中緯度環流(midlatitude circulation)以及2月氣溫與降雨的主要因素。」

凡出現「聖嬰現象」的冬季，通常會為北部大部分地區帶來溫和氣候，因此氣候預報中心表示，全國各地2月份氣溫都不會低於正常值，即使是整個1月出現異常寒冷且降雪驚人的阿拉斯加州 。

至於降雨方面，氣候預報中心表示，雖然西北部和東北部會比正常情況來得乾燥，但實際上，從加州到佛羅里達州 的整個南部地區，2月降雨量可望高於平均值，加州在本周末將迎來「大氣河流」(atmospheric river)鋒面，接著下周逐漸移至西南部。

柯林斯表示，雖然全國2月份大部分時間氣候溫暖，但根據長期天氣模型預測，本月第三周，全國部分地區可能有極地冷氣團(arctic air)籠罩，若碰上暴風雨，中西部和東北部仍可能下雪並出現冬末暴風雪。

商業性氣象預報服務中心「AccuWeather」氣象學者帕斯泰洛克(Paul Pastelok)也提出警告：「在2月底到3月初，仍可能出現暴風雨的氣候。」根據Weather.com統計，每年2月是東北部和西部地區一年降雪量最多的月份。