遭縱火威脅 德州伊戈帕斯收容所加強警戒

每天數以千計的大批無證客自墨西哥邊界湧入德州，即使邊防巡邏隊放置鋒厲鐵絲網，都無法攔阻無證客涉水進入邊城伊戈帕斯。(美聯社)

去年被發現非法進入美國的無證客數量達到驚人的248萬人，其中德州 的伊戈帕斯市(Eagle Pass)近年成為數十萬非法移民 的入境點。消息人士透露，有抗議者威脅要縱火燒毀距離伊戈帕斯市數哩的螢火蟲收容所(Firefly)，已轉移上百名移民並增派警力戒備。

每日郵報(Dailymail)報導，執法部門獲悉威脅後，多達175名移民1日先被轉移到德州其他收容所；邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)的特警單位「BORTAC」、一個獨立的機動反應小組也抵達螢火蟲提供額外的安全保障。

一位匿名的邊境巡邏隊人員表示，據大家所知這是第一次發生這種事情，「每個人都不斷聽到對方想要燒毀螢火蟲，所以這就是他們只好動身。」聯邦海關及邊境保護局(CBP)發言人表示，針對執法人員和移民的暴力威脅是不可接受的，已採取必要行動確保人員和移民安全。

螢火蟲收容所是移民被逮捕後拘留的設施之一，會記錄他們的非法入境 情況、進行背景調查及生物識別建檔。

發出威脅的抗議者據稱參加了「奪回我們邊境」(Take Our Border Back，TOBB)，這是一支來自全國各地的人們組成的車隊，最近將前往美國南部邊境的三個地點聚集、支持德州，1日晚間已有一些人陸續在伊戈帕斯市與車隊會合。與州政府合作、將移民從伊戈帕斯市送到紐約、芝加哥等城市的非營利組織已為周末集會預先關閉。

一名從柯維爾市(Kerrville)驅車前往支持的婦女表示如果移民們合法過境就沒問題，但非法就不行了，「很抱歉，但是時候開始掏槍射人了…我鎮上的人都不高興，每個人都準備好了，他們(非法移民)最好想都別想(侵入私人財產)。」她拒絕透露身分，因為她認為聯邦調查局(FBI)正在追蹤與TOBB車隊有關的人。