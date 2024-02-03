「受夠了」反非法移民車隊邊境集結 至少300車響應

大批保衛邊疆的民眾1日在德州邊城涓滴泉鎮集會，響應3日在德州舉行和平祈禱，抗議拜登總統的移民邊界政策。(美聯社)

名為「奪回我們的邊境」(Take Our Border Back)的反無證客車隊，本周從維吉尼亞、佛羅里達、路易斯安納等州出發，途中有多地抗議者陸續加入行列，浩浩蕩蕩前往三個美墨邊境地點，並將3日舉行集會；組織者表示，他們是和平抗議，也會在集會上祈禱。

車隊的領軍人物是兩名卡車司機，分別來自麻州的薩本(Vincent Saben) 及路州的科爾特林(Kip Coltrin)，迄今最少有300輛車輛，將會在加州聖伊西德羅(San Ysidro)、亞州尤馬(Yuma)及德州 伊格爾帕斯(Eagle Pass)三地同步舉行集會。

數百人在前往邊境途中，1日在德州滴涓泉(Dripping Springs)集會，力挺前總統川普的搖滾歌手努金特(Ted Nugent)到場歌唱助陣；前阿拉斯加州 長莎拉‧裴林(Sarah Palin)也出席。裴林說，「受夠了，我們要奪回我們的國家。」

大批保衛邊疆的民眾1日在德州邊城涓滴泉鎮集會，響應3日在德州舉行和平祈禱，抗議拜登總統的移民邊界政策。(路透)

組織者聲稱，這個車隊是希望引起人們對邊境安全的更多關注，同時強調是和平抗議及祈禱，然而有關活動受到各方關注，尤其是有關車隊的活動細節，在右翼媒體大肆鼓吹下已引起反響，參加者及支持者也在社媒及聊天群組大力宣傳。

其中一個視頻將車隊描述為「世界上有史以來最大的精神戰鬥」，說預計有「大量」執法人員出現，而德州是一個「開放攜帶武器」的州。

非營利組織「西部州中心」(Western States Center)的右翼極端主義問題專家皮戈特(Stephen Piggott)擔心，不管有多少人參加，車隊及其造成的關注效應，可能會刺激更多人對無證移民或幫助他們的團體採取行動。

在目前聯邦與德州在非法移民 問題上的矛盾日益加劇的背景下，在拆除美墨邊境刀片鐵絲網問題上，德州國民兵與聯邦邊境巡邏隊甚至陷入對峙，反移民車隊在德州集會後果難料。

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)將與另外14名共和黨籍州長，出席4日(星期日)在伊格爾帕斯舉行的另一個活動，說明他的邊境政策。