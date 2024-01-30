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省錢兼照顧長輩 愈來愈多千禧世代搬回父母家住

編譯俞仲慈／綜合29日電
統計發現，許多千禧世代年輕人，為省房租而搬回家與父母同住。(路透)
統計發現，許多千禧世代年輕人，為省房租而搬回家與父母同住。(路透)

根據最新人口普查資料，2022年有近16%千禧世代為了節省房租，搬回老家和父母同住，同時統計數據顯示，過去20年來25至34歲的年輕世代，返回老家定居的人數暴增逾87%。

新聞網站Axios引述住房搜尋網站RentCafe分析師德拉戈斯(Adina Dragos)的說法，年輕世代之所以回老家定居，不但可省下一筆房租、儲備日後購屋的頭期款，還可以順便照顧年邁的雙親。

莎朗‧威爾森(Sharon Wilson)目前和29歲的兒子和媳婦，同住在明尼蘇達州南部一棟經過改建的附地下室公寓，她說：「我們的做法就是我減少空間，搬到樓下，讓他們住在樓上。」

威爾森坦言，自丈夫過世後，和兒子夫婦共組家庭並維持親密關係，讓她相當欣慰。

另外，定居科羅拉多州商貿城(Commerce City)的法蘭西斯(Greg Francis)，家裡住著兩名已成年的Z世代，長子剛畢業開始賺錢，但薪水多用於償還學貸和投資儲蓄，因此只需負擔些微房租，法蘭西斯也相當理解兒子的難處：「比起當年的我，他更有遠見。」至於次子也是為了避免背學貸而選擇住在老家，即使畢業後也不會搬走。

統計發現，許多千禧世代年輕人，為省房租而搬回家與父母同住。(美聯社)
統計發現，許多千禧世代年輕人，為省房租而搬回家與父母同住。(美聯社)

不過現實情況，就算千禧世代財力不如上一代，但只要獲得資助，依然會選擇購屋，根據Redfin最新報告，2023年有近55%千禧世代(27至42歲)擁有房產，比率高於2022年52%；相較之下，已成年Z世代(19-26歲)擁有住房比率仍處於26%以上。

值得注意的是，即使房租去年漲幅減緩，但是在外租屋的年輕世代仍發現租金比幾年前高出許多。

根據Axios Vibes調查，高租金正是讓租屋者不滿個人財務狀況的主要原因，因此過去十年來，全美多代同堂的家庭數目已經增加100萬戶。

租金 學貸 人口普查

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