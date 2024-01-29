謝淑薇「百搭天后」 從彭帥開始…與4組搭檔拿了7冠

謝淑薇(左)與波蘭搭檔傑林斯基26日拿下澳網混雙冠軍。(美聯社)

從11年前的溫布頓網典到今年澳網 女雙，台灣名將謝淑薇 共與四個不同女雙搭檔攜手在大滿貫登頂、拿下七冠，被封為「百搭天后」，她曾歷經四年多大滿貫賽事，至少換13個搭檔磨合之路，也為她打下根基。

今年1月剛滿38歲的謝淑薇，生涯首度捧起大滿貫金盃為2013年溫布頓網球錦標賽，當時身邊的搭檔為中國名將彭帥 ，謝淑薇在締造台灣首位奪得大滿貫冠軍球員紀錄後，同年底又與彭帥年終賽封后，聲勢如日中天。

2014年對於謝淑薇而言，更是意義重大，她在5月登上世界女雙球后寶座，寫下台灣網壇新紀錄，並在6月與彭帥在法網奪冠，只可惜同年8月底兩人就宣布拆夥，也開啟了謝淑薇尋找搭檔之路。

謝淑薇(左)與中國搭檔彭帥2014年6月8日拿下法國網球公開賽女雙冠軍。(路透資料照片)

從2015年起到2019年年初的澳網，謝淑薇在大滿貫賽場至少與13名選手搭配，其中包括與彭帥在2018年澳網再度合拍、闖進四強，也是她那段時間最接近大滿貫金盃的一次。

直到2019年法網開始，謝淑薇與捷克選手史翠可娃(Barbora Strycova)穩定合作，也將謝淑薇推向另一波大滿貫生涯高峰。

謝淑薇(左)2023年7月17日與捷克搭檔史翠可娃贏得溫布頓網球錦標賽女雙冠軍。(新華社資料照片)

2019年溫網謝淑薇與史翠可娃一路過關斬將，包括在八強賽擊敗現任搭檔、比利時女將梅騰絲(Elise Mertens)晉級，最終第二度捧起草地大滿貫賽女雙金盃，隔年澳網兩人又攜手挺進到決賽。

不過，2021年澳網後，史翠可娃也因為懷孕暫別球場，促成謝淑薇與現任搭檔梅騰絲的合作，「台比聯軍」在那一年更攜手拿下溫網冠軍。

在2022年因傷缺席所有大滿貫賽事後，謝淑薇去年4月底復出後，先是與中國年輕好手王欣瑜組成「新海峽組合」拿下法網冠軍後，謝淑薇在溫網賽事隨即改與復出的老搭檔史翠可娃合拍，又在一片驚呼聲中拿下個人第四座溫網冠軍，且冠軍賽對手正是梅騰絲。在美網賽事落幕後，史翠可娃也再次高掛球拍，並於11月宣布再次懷有身孕。

謝淑薇(右)2023年6月11日與中國搭檔王欣瑜贏得法國網球公開賽女雙冠軍。(新華社資料照片)

今年首場大滿貫賽事，謝淑薇與梅騰絲在澳網女雙奪得兩人合拍以來第二冠。

台灣網球名將謝淑薇(右)與比利時女將梅騰絲2024年1月28日拿下澳洲網球公開賽女雙冠軍，這也是謝淑薇在澳網女雙首冠。(美聯社)

綜觀謝淑薇的七座大滿貫女雙冠軍歷史，她與彭帥、史翠可娃和梅騰絲各拿下兩座冠軍，與王欣瑜則是奪下一冠，加上今年澳網混雙與波蘭搭檔傑林斯基(Jan Zielinski)臨時成軍卻摘冠，完全展現「百搭天后」的風範。

謝淑薇生涯累計八座大滿貫金盃，女雙就占七座，她在澳網、法網、溫網女雙都曾登頂，就獨缺美網冠軍，今年有機會挑戰成為史上第24位達成女雙生涯全滿貫球員。