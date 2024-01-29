謝淑薇「混雙、女雙都奪冠」 澳網近24年來首見

台灣網球名將謝淑薇(右)與比利時女將梅騰絲拿下澳洲網球公開賽女雙冠軍，這也是謝淑薇在澳網女雙首冠。(路透)

台灣名將謝淑薇 兩天前才舉起澳洲網球公開賽 (Australian Open)混雙金盃，28日再拿下女雙金盃。謝淑薇在決賽時，與比利時搭檔梅騰絲(Elise Mertens)，以直落二奪冠。謝淑薇包攬兩冠，不僅締造台灣的紀錄，更是澳網 近24年來首見。

台灣蔡英文總統也透過臉書發文恭喜謝淑薇，拿下雙冠。

謝淑薇賽後表示，最重要的是享受比賽；梅騰絲則稱與謝淑薇一起打球很有趣。謝淑薇過去七度闖進大滿貫女雙決賽，六度捧起女雙金盃，其中2021年溫布頓網球錦標賽，即與比利時女將梅騰絲攜手打下冠軍。

謝淑薇、梅騰絲自2021年後，再度在大滿貫賽事聚首，並一舉闖進澳洲網球公開賽女雙決賽，這也是謝淑薇繼2020年澳網亞軍後再度躋身決賽行列，決賽對手為烏克蘭的琪切諾克(Lyudmyla Kichenok)與拉脫維亞的奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)。

「台比聯軍」無論是在底線穩定度以及網前截擊都優於對手，大角度回球也讓對方難以招架，一口氣連保帶破連拿六局，只用26分鐘就以強勢搶下首盤。「台比聯軍」次盤以7比5勝出。

這也是兩人合拍以來第二座大滿貫金盃，謝淑薇首度在澳網封后，並拿下個人第八座大滿貫冠軍，兩人將共享女雙冠軍獎金73萬澳幣(近49萬美元)。謝淑薇不僅女雙世界排名有望從世界第六升至第二，搭檔梅騰絲預計也將重返世界球后寶座。

謝淑薇在與波蘭搭檔傑林斯基(Jan Zielinski)合力奪得混雙冠軍後，成為首位拿下澳網混雙冠軍的台灣選手，女雙與梅騰絲攜手登頂，在同一屆大滿貫賽事包攬雙冠，更締造台灣選手的紀錄，也是澳網自2000年澳洲選手史塔布絲(Rennae Stubbs)後，再有選手完成單屆女雙、混雙雙冠的壯舉。

即使是在高張力的大滿貫澳網賽場，謝淑薇依舊常帶著笑容應對，她在賽後記者會時表示，即使比賽陷入0比5落後，也可以露出笑容，「這沒什麼大不了的，這總是需要團隊合作。」

一旁梅騰絲受訪時也與謝淑薇說法相呼應，她表示，「說實話我們很享受比賽，無論是場上還是場下，我的意思是，和謝淑薇打球非常有趣，雖然有時候我不知道她在做什麼。」

世界女子職業網球協會(WTA)官網報導，謝淑薇以38歲又24天之姿，成為大滿貫賽事史上第二年長的女雙冠軍得主，美國選手蕾夢(Lisa Raymond)2011年贏得美網冠軍時，僅比謝淑薇還大八天。