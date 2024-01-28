詐騙大轟炸…美國人去年共接了780億通自動語音電話

儘管有各式防範軟體，但垃圾電話仍然無孔不入，持續擾人。(美聯社)

新罕布夏州初選前，許多民眾接到假冒拜登總統聲音的電話，敦促選民不要出門投票。這起惡意事件凸顯廣泛使用的自動語音電話(robocall)及自動簡訊(robotext)潛藏的危險，一項報告指出人工智慧(AI )興起後，自動語音電話詐騙數量大幅上升。

新聞網站Worldtimetodays報導，國人去年收到780億通自動語音電話、2250億條自動簡訊，比2021年增加50%以上，其中不乏詐騙集團 冒充政府機構，詢問社會安全碼、查稅或聯邦醫療保險 (Medicare)等個人信息。隨著AI技術進步，模擬人聲又比機械人聲更具可信度。

真相調查網站SellCell.com指出，詐騙受害者2021年共損失650億元，相當於每個美國人損失近200元。數據顯示德州是自動語音電話最多的州，居民每年估計接到448通垃圾來電；喬治亞、俄亥俄、北卡羅來納和伊利諾州也榜上有名。

SellCell稱2023年1月至6月間，民眾便接到310億通自動語音電話、780億條自動簡訊。該報告還預測，2023年底所有電話詐騙造成的損失恐高達900億元，隨後確認自動語音電話的詐騙就占650億元。若不小心中招、手機被駭入，可能會出現電池耗電速度更快、手機運行速度下降、不斷出現彈出式視窗或垃圾郵件活動。

近年來，聯邦通訊委員會(FCC)已採取行動打擊自動語音電話及簡訊，成立自動語音反應小組，以識別詐騙集團或個人。該小組已多次發出關停警告，告誡違者可處最高一年的監禁、偽造來電顯示可罰2萬元，屢犯者可判處更長的監禁。

不過FCC也為家電和手機號碼創建一個全國性的「謝絕來電」列表，民眾只要撥打1-866-290-4236或到donotcall.gov網站註冊、將他們的號碼登記在名單上，便可擋下這些擾人訊息。