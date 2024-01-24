美中關係日益緊張… 中國去年10大賣座片 無一美國電影

張藝謀執導的懸疑驚悚片「滿江紅」，是去年中國兩部賣座片之一。（取材自上游新聞）

中國一直是美國以外最大的電影市場，是美國電影公司實現成長和獲利的重要國度；但曾經湧入中國各地電影院觀看好萊塢 電影的觀眾正在流失，去年甚至沒有任何一部美國電影躋身中國票房前十名。

紐約時報23日報導，在美中關係日益緊張之際，北京當局大力支持本土電影，以推動文化影響力，創作出符合共產黨信條的「主旋律」電影；中國電影產業則致力生產可引發國內觀眾共鳴的優質電影。

南加州大學 研究中國政治和電影業的教授駱思典(Stanley Rosen)表示，「一部好萊塢電影在中國賺取數億美元的日子，已一去不復返」。

2011年起持續追蹤票房收入的中國娛樂數據提供商貓眼(Maoyen)數據顯示，去年好萊塢兩部賣座大片「奧本海默」(Oppenheimer)和「芭比」(Barbie)都沒有擠入去年中國電影票房前30名；事實上，去年沒有任何一部美國電影躋身中國票房前十名。上次好萊塢電影被排除在中國電影前十名之外，是2020年，當時正值新冠疫情 爆發之際。

近年來，在中國最賣座的電影都渲染了更強大自信的中國主題。去年中國兩部賣座片：對話豐富的懸疑驚悚片「滿江紅」(Full River Red)和特效科幻大片「流浪地球 2」(The Wandering Earth II)，則凸顯了中國電影多樣性。

上海電影家協會副主席石川(Shi Chuan)表示，許多美國電影公司曾將中國視為永遠賺錢的市場，此情此景已不再。如今消費者謹慎減少開支，票房收入也未恢復到疫情前水準。「現在我都告訴美國電影公司，這種心態行不通了，」石川說：「你必須深入研究了解中國的市場、受眾和流行文化。」

去年曾有多部好萊塢系列續集電影備受各方期待，其中包括「水行俠」(Aquaman)、「不可能的任務」(Mission: Impossible)、「玩命關頭」(Fast & Furious)、「蜘蛛人」(Spider-Man)等等；最後都未擠入十大中國票房之列。

其中部分問題在於，好萊塢太慢在中國民眾喜歡的社群平台抖音(TikTok)宣傳電影。

北京國際電影銷售公司視幻文化(Parallax Films)執行長趙晉(Zhao Jin)表示，好萊塢電影公司不願在電影上映前在社媒上透露情節和關鍵場景，但這是吸引中國觀眾興趣至關重要的一步，「好萊塢大片尚未完全跟上中國的行銷步伐」。