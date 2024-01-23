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PAX基金會：美中關係4可能 2035年前暗淡

記者張聲肇／綜合報導
美國PAX基金會研判2035年之前美中關係頗為暗淡。圖為台灣軍隊去年春節前軍演。(美聯社)
美國PAX基金會研判2035年之前美中關係頗為暗淡。圖為台灣軍隊去年春節前軍演。(美聯社)

「商業內幕」(Business Insider)22日報導，美國PAX基金會綜合25名中美專家研判2035年之前的美中關係，結論是頗為暗淡。

在總結前總統歐巴馬到川普執政時前官員、中國解放軍退休研究員及兩國學界意見，PAX預見如下四大可能：

1.全面戰爭。

2.兩國各統治各自陣營。

3.雙方拒不合作。

4.兩國保持溝通，但經濟逐漸脫勾。

如果戰爭，雙方可能在2030年代初為台灣而開戰，導因包括美國國會立法禁止中國學生留學美國、台灣開始宣布獨立、中國軍隊包圍台灣、五角大廈宣布防衛台灣。

PAX副會長瑟里(Conor Seyle)說，導致兩國大戰不是單一事件推高緊張，也不是單一危機失控，而是「愈來愈多危機導致雙方對外交解決愈來愈無法信任」。互信一旦崩潰，兩國海軍艦艇碰撞或衝突，就可能引爆全面戰爭，但也不致升高到核戰。

第二種可能源自2020年代末，兩國在人工智慧(AI)、量子電腦等高科技領域競爭激烈，貿易掉到歷史低點，互相出口管制，導致美國與歐洲和亞太盟邦結為一夥，中國和巴西、印度、俄國及沙烏地阿拉伯「金磚」國另成集團，各自發展各自的科技體系。

瑟里說：「互築防火牆而平行發展，互不相容的技術體系不鼓勵，甚至禁止兩集團間的溝通。」

第三種情況是，美國和中國2035年前還沒發生衝突的話，彼此之間的溝通與合作愈來愈糟，中國作為全球貿易強權的實力更加穩固，迫使歐洲提升與中共的經貿關係，美國縮減對台灣的支持。

第四種可能可稱為「現狀的修訂版」，兩國經濟逐漸脫勾，同時避免誤判或戰爭。這是2035年前，兩國關係最陽光的版本。

即使是這最不黯淡的假設，也表示1980年代以後美中關係的主要基礎已經破裂，雙方各自強調自立自強，經濟沒有對方也運作得當。此一趨勢下的贏家是拉丁美洲、非洲和東南亞低收入國家，因為兩陣營都需要它們的原物料和勞力。

而台灣會避免宣布獨立，美國也會遵守一中政策，中國開始設想，如果它能獨霸世界貿易，台灣最後會主動要求和它統一。

低收入 東南亞 一中政策

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