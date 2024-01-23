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20歲業餘選手PGA奪冠 150萬獎金沒了 台灣俞俊安並列第3

編譯莊瑞萌／綜合22日電
今年20歲的業餘選手登拉普21日技驚四座，奪下美國職業高爾夫巡迴賽冠軍。(美聯社)
今年20歲的業餘選手登拉普21日技驚四座，奪下美國職業高爾夫巡迴賽冠軍。(美聯社)

年僅20歲的阿拉巴馬大學(University of Alabama)學生鄧賴普(Nick Dunlap)21日贏得美國職業高爾夫巡迴賽(PGA Tour)冠軍。不過，因為他是以業餘身分參賽，並無法領取第一名獎金。

有線電視新聞網(CNN)報導，鄧賴普目前效力阿拉巴馬大學高球隊，在21日加州美國運通高球賽上，以低於標準桿29桿的成績奪得冠軍，第二名則是南非職業選手貝蘇伊登霍特(Christiaan Bezuidenhout)。

不過，即便鄧賴普技壓群雄，礙於他是以業餘身分參賽，沒資格抱走151餘萬元獎金，只坐視第二名的貝蘇伊登霍特遞補拿走獎金。

來自台灣的25歲俞俊安(Kevin Yu)繳出生涯最佳的單輪63桿成績，最終以4輪總計261桿與美國雙雄薛菲爾(Xander Schauffele)、湯瑪斯(Justin Thomas)並列第三。

鄧賴普是在第4輪第18洞推進一記6呎推桿，繳出平標準桿的4桿，最後1輪收在低於標準桿2桿的70桿，4輪總成績為低於標準桿29桿的259桿，一桿之差驚險搶下冠軍。貝蘇伊登霍特繳出低於標準桿7桿的65桿，以4輪總計低於標準桿28桿的260桿排名第2。

鄧賴普說：「今天我學到了很多，很感謝能有如此成績，看到一些人為我加油，那種感覺真的很特別。」他是繼米克森(Phil Mickelson)在1991年贏得土桑公開賽(Tucson Open)之後，同樣以業餘身分贏得PGA巡迴賽冠軍的選手，也是1910年以來，贏得巡迴賽冠軍最年輕的選手。米克森在X平台上除恭賀鄧賴普之餘，稱讚他後起之秀，前途無量。

由於去年鄧賴普已贏得美國業餘錦標賽(US Amateur)冠軍賽，並在2021年贏得全美青少年業餘賽(U.S. Junior Amateur)冠軍，因此與高球名將老虎伍茲(Tiger Woods)齊名，兩人都是曾贏得這兩項比賽冠軍頭銜的高球選手。

根據PGATour.com指出，鄧賴普這次獲勝後，已有資格隨時轉為職業選手，並自動取得會籍得以參加2024 PGA巡迴賽，一直到2026賽季結束為止。如果他保留業餘身分直到2024賽季結束，等到2024賽季結束後，他有30天時間可宣布自己成為2025賽季職業選手，或在2025賽季結束後的30天內宣布成為2026賽季的職業選手。

對此，鄧賴普在受訪時表示，尚未確定下一步，「我需要花一些時間沉澱一下自己的心情。接下去怎麼走的決定不只關乎我自己，也會影響到許多人。當然，我得先享受此時此刻一下。」

現年25歲的台灣選手俞俊安21日在加州美國運通高球賽中，並列第三名。(美聯社)
現年25歲的台灣選手俞俊安21日在加州美國運通高球賽中，並列第三名。(美聯社)

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