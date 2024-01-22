密西西比州「不健康」早死率、嬰兒夭折率全美最高

密西西比州被稱為全國最不健康州，密州醫學協會主席米契爾博士(中)在地區醫生的陪同下，呼籲州府改善健康照護條件。(美聯社)

儘管密西西比州政府已致力提升當地民眾的健康醫療水準，但該州民眾早死率以及嬰兒夭折率目前依舊高居全國之冠，官員呼籲能透過政策提升當地的健康照護條件。

密州衛生廳官員埃德尼(Daniel Edney)呼籲州議員能與衛生官員合作，改善當地被稱為全國最不健康州的窘境。密州醫學會(MSMA)最新公布的數據顯示，當地嬰兒夭折率排名最高，且過去十年，該州非裔嬰兒死亡率幾乎是白人嬰兒的兩倍。

雖然密州在2022年成功將吸毒致死率降低10%，但死於槍擊比率仍高居全國之冠，另外，即使近期當地肥胖與罹患糖尿病比率有所下降，但仍為全國最高，心臟病 則是第一奪命死因。對此，埃德尼認為，增加勞工健保保障是改善的關鍵。

密州是十個尚未擴大「醫療補助計畫」(Medicaid )保障給工作報酬有限、卻無私人健康保險的州之一，因為包括州長瑞維斯(Tate Reeves)在內的共和黨領袖的反對，導致討論一直受阻。

不過，新任州眾議會議長懷特(Jason White)認為，希望州議員能考慮擴大Medicaid，以便每年為該州帶來高達十億元的聯邦補助，藉此挹注該州部分面臨經營困難的醫院。對此，密州醫學會會長密契爾(John Mitchell)表示，他支持任何能提高醫療照護的政策，無論是擴大醫療補助或是其他替代方案。

密州可避免發生的早死率雖然高，但當地在小兒麻痺、麻疹和腮腺炎等疾病的兒童疫苗 接種率也相當高。過去在1979年州法院曾判決，已經接種疫苗的學童享有憲法保障的權利，可不與未接種疫苗的同儕互動。

由於2023年的疫苗接種數據尚未提供，因此聯邦法官4月裁定要求密州加入多數其他州，允許因宗教因素可不施打兒童疫苗的影響為何仍不明確。