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最高院終結大學招生平權措施 近七成民眾支持

編譯徐薏茹／綜合21日電
一項民調顯示，大多數美國人支持聯邦最高法院終止大學招生「平權措施」。(美聯社)
一項民調顯示，大多數美國人支持聯邦最高法院終止大學招生「平權措施」。(美聯社)

蓋洛普非裔之聲中心(Gallup Center on Black Voices)最新公布的一項民調顯示，大多數美國人支持聯邦最高法院終止大學招生「平權措施」(Affirmative Action)，其中非裔受訪者的意見分歧最大，白人受訪者最支持這一措施。

在16日公布的新民調表明，大多數國人認為最高法院終結平權措施的裁決「基本上是件好事」。

68%的受訪者對這一裁決持贊成態度，32%受訪者認為這一裁決「基本上是件壞事」。

非裔族群的意見分歧最大，52%贊成這一裁決，48%表示反對；與受訪的非裔、西語裔及亞裔相比，白人受訪者對此最贊同，72%的白人受訪者認為這是一項好的舉措。

略占多數的白人受訪者認為這項裁決對校園多樣性「沒有影響」；57%的亞裔受訪者、49%的非裔受訪者，及36%的西語裔受訪者認為這項裁決將對大學校園的多樣性產生「大幅或略微的影響」。

蓋洛普這項調查是在10月25日至11月9日進行，據該公司資訊，其民調的典型樣本數量為電訪聯繫的全國1000名成年人，誤差範圍為正負四個百分點。

2023年6月，最高法院裁定哈佛大學及北卡羅來納大學將族裔因素納入招生政策的做法違憲，對高等教育的平權措施造成重大打擊。

先前的蓋洛普民調發現，約七成國人一貫地支持錄取學生完全依據成績表現，而不考慮學生的種族或族裔。

非裔 民調 平權

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