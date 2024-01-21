大學招生取消平權措施 亞裔生論文申請強調「保守華人家庭」

去年3月，北卡州大學校園內支持平權措施的亞裔學生在散發傳單。(路透)

最高法院去年裁決廢除大學招生考慮種族的「平權 措施」(Affirmative Action)後，高中畢業生紛紛在申請大學論文中強調自己的種族背景。紐約時報採訪數十位高中生、家長和升學 輔導老師後，發現這項新趨勢；因為，論文是申請人直接表明族裔背景的唯一機會。

今年高中應屆畢業生的大學申請1月截止。紐時報導，今年堪稱美國教育最動盪的一年，以哈戰爭在大學校園引發關於言論自由和反猶太主義的辯論，導致兩位常春藤盟校校長辭職；申請入學者則須面對廢除平權措施後的大學招生新局。

最高法院的裁決目的是要讓大學入學審查時忽略種族差異，但許多有色人種學生在升學輔導員和家長建議下，重新撰寫論文，強調他們的種族認同。有些人發現，這樣的重寫經驗有助探索自己身分。

密西西比州的18歲越南移民子女朱莉婭·阮(Julia Nguyen)說，重寫論文，讓她更加意識到家庭成長如何塑造了今日的她，「因為平權措施案，讓我更加自豪自己擁有這樣的個人故事。」

並不是所有學生都那麼欣然重寫論文；有人覺得這麼做讓他們變得是在為別人而不是為自己寫作。

16歲非裔學生帕克(Triniti Parker)的升學顧問建議她在論文中明確表示種族，因此她在文中提及自己的膚色，但她說：「感覺好像有色人種必須說點什麼，不然我們就會被人忽略。」

主要為有色人種學生服務的非營利組織「底線」(Bottom Line)大學輔導顧問莫拉萊斯(Mandi Morales)則說，過去幾年，有些亞裔 學生認為平權措施對他們不利，避免在論文提及自身血統，但大學平權措施取消後，讓一些亞裔學生重新考慮此事。她有個學生就特別提到自己「保守的華人家庭」，她說：「要不是那項裁決，並不打算在論文中明確披露自己的種族。」

平權措施批評者擔心，這些論文會成為大學招生時考量申請人種族的漏洞。創立非營利組織「平等投影計畫」(Equal Projection Project)的康乃爾大學法學教授雅各布森(William A. Jacobson)說：「我擔心這個體制會被操弄。」