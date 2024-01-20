我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死 非網傳開槍行凶自盡 嫌犯被捕不准保釋

記者劉先進江碩涵、孫愛薇／聖他克拉拉市報導
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師命案在社區及科技圈頗受關注。19日中午檢方發布新聞稿前，本報獨家取得檢方指控書，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人(音譯，Liren Chen)因涉嫌蓄意殺害太太于軒一(Xuanyi Yu)，已被聖他克拉拉縣檢方起訴謀殺重罪。

根據本報獨家取得檢方的指控書，該罪行涉及嚴重暴力、嚴重身體傷害威脅，顯示陳立人「高度殘忍、惡毒或冷酷的行為」。記者從聖他克拉拉郡警監獄獲悉，陳立人不准保釋，目前在醫院等待法庭聽證會，截至19日上午尚未過堂(提審)；若罪名成立，他將面臨終身監禁，且不得假釋。

矽谷華裔谷歌工程師于軒一疑似被先生毆打致死。（翻攝自領英）
矽谷華裔谷歌工程師于軒一疑似被先生毆打致死。（翻攝自領英）

該起命案從18日下午起，就在華人網路社群引起熱烈討論，網路一度謠傳陳立人開槍打死于軒一，再嘗試開槍自殺。根據本報記者掌握的一份警員哈格(Frank Hagg)的調查事實陳述，陳立人「多次毆打受害人頭部致其死亡」，並非網傳的開槍行凶後自殺。雖然檢方將受害者名字用黑筆抹去，但根據警檢雙方多次確認，被害者就是于軒一。

根據領英(LinkedIn)公開資料顯示，陳立人和于軒一均來自中國，兩人也都是谷歌的軟體工程師。領英上寫著，陳立人與于軒一皆於2014至2018年就讀北京清華大學電子信息工程系，接著兩人就讀聖地牙哥加大電腦科學碩士，陳立人從2020年開始擔任谷歌軟體工程師至今；于軒一曾去過Amazon擔任工程師，2021年才到谷歌擔任工程師至今。

這棟房屋於2023年4月以204萬元成交。(記者孫愛薇／攝影)
這棟房屋於2023年4月以204萬元成交。(記者孫愛薇／攝影)

根據中國媒體報導，于軒一是吉林省松原市參加2014年高考的理科狀元。

根據哈格提供的調查事實陳述，16日上午11時左右，警員獲報，到事發地進行調查，報案人是陳立人的朋友。

陳立人的朋友說，15日晚上，他在陳立人、于軒一家中同進晚餐，事發屋中只有這兩人居住。朋友發現，陳立人大部分時間沉默寡言、目光呆滯，他擔心陳立人的行為舉止「發生明顯變化」。

朋友和他的太太16日早上嘗試致電陳立人和于軒一，但電話並未接通。當朋友到達陳家門口時，無人應門，他走到住宅後面，從窗子看到陳，但陳一言不發，跪在地上一動不動，雙手舉在空中，目光呆滯。朋友趕緊報警，此時可以看到陳的外套和襪子上似乎有血跡。

警員進入住宅，將陳立人逮捕。在陳站過的地方、正後方的臥室，警官發現于軒一躺在地板上。她的頭部有嚴重的鈍器傷，地板、牆壁和臥室門的背面有大量血跡。警官懷特確認，于已經死亡。

陳立人的右手腫脹、發紫。衣服上、腿上、胳膊上和手上都有血跡，他的左前臂也有淺淺的抓痕。不過，他身上似乎沒有任何會產生這些血跡的撕裂傷。走廊的一雙涼鞋(看起來與陳的尺碼一致)上有明顯血跡噴濺，警官在上面沒有找到明顯用於造成鈍器傷的凶器。哈格說：「我認為陳當時穿著涼鞋，站在或蹲在於旁邊，用手不斷地打她的頭部。」

根據事實陳述，警方詢問陳是如何弄傷自己的手。他回答說：「我打了妻子」。是何時發生的事，他回答說：「昨天。」哈格說：「根據我的訓練和經驗以及上述事實，我認為嫌犯陳立人，殺害了他的妻子，也就是受害者，多次擊打她的頭部。」

鄰居16日上午突然看到警方拉起封鎖線，才知道發生事情，感到相當意外。（圖／鄰居提...
鄰居16日上午突然看到警方拉起封鎖線，才知道發生事情，感到相當意外。（圖／鄰居提供）

記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除。根據公開資料顯示，這棟房屋於2023年4月以204萬元成交。

附近鄰居表示，這對年輕人(Young Couples)才剛搬到這一條街不到半年，剛搬來時還送餅乾給街坊鄰居，態度非常友善，平日不曾有什麼噪音或爭吵，直到16日上午鄰居突然看到警方拉起封鎖線，才知道發生事情，感到相當意外。

至於網傳男方是因谷歌裁員才會萌生殺意。谷歌工程師李小姐協助記者查詢，目前兩人在公司內都是在職(active)。但李小姐表示，很難判定兩人有沒有被裁員，因為谷歌宣布裁員後，會給員工60至90天尋找新工作或內轉的機會。到期之前，都不會將員工移除系統，所以是否真為裁員引發殺機，無法判定。

記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案...
記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案的痕跡。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌 裁員 華裔

上一則

無力買房…去年成屋銷售409萬戶 近30年新低

下一則

經營權被撤銷 「運動畫刊」大裁員 是否續發行?談判中

延伸閱讀

2024科技業裁員不斷 造成矽谷家庭生活壓力大

2024科技業裁員不斷 造成矽谷家庭生活壓力大
矽谷不平靜 一天內出現三起命案 兩起是伴侶家暴致死

矽谷不平靜 一天內出現三起命案 兩起是伴侶家暴致死
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

熱門新聞

柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
拜登總統。(路透)

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

2024-01-13 10:28
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元