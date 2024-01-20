谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死 非網傳開槍行凶自盡 嫌犯被捕不准保釋

19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔 工程師命案在社區及科技圈頗受關注。19日中午檢方發布新聞稿前，本報獨家取得檢方指控書，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人(音譯，Liren Chen)因涉嫌蓄意殺害太太于軒一(Xuanyi Yu)，已被聖他克拉拉縣檢方起訴謀殺重罪。

根據本報獨家取得檢方的指控書，該罪行涉及嚴重暴力、嚴重身體傷害威脅，顯示陳立人「高度殘忍、惡毒或冷酷的行為」。記者從聖他克拉拉郡警監獄獲悉，陳立人不准保釋，目前在醫院等待法庭聽證會，截至19日上午尚未過堂(提審)；若罪名成立，他將面臨終身監禁，且不得假釋。

矽谷華裔谷歌工程師于軒一疑似被先生毆打致死。（翻攝自領英）

該起命案從18日下午起，就在華人網路社群引起熱烈討論，網路一度謠傳陳立人開槍打死于軒一，再嘗試開槍自殺。根據本報記者掌握的一份警員哈格(Frank Hagg)的調查事實陳述，陳立人「多次毆打受害人頭部致其死亡」，並非網傳的開槍行凶後自殺。雖然檢方將受害者名字用黑筆抹去，但根據警檢雙方多次確認，被害者就是于軒一。

根據領英(LinkedIn)公開資料顯示，陳立人和于軒一均來自中國，兩人也都是谷歌的軟體工程師。領英上寫著，陳立人與于軒一皆於2014至2018年就讀北京清華大學電子信息工程系，接著兩人就讀聖地牙哥加大電腦科學碩士，陳立人從2020年開始擔任谷歌軟體工程師至今；于軒一曾去過Amazon擔任工程師，2021年才到谷歌擔任工程師至今。

這棟房屋於2023年4月以204萬元成交。(記者孫愛薇／攝影)

根據中國媒體報導，于軒一是吉林省松原市參加2014年高考的理科狀元。

根據哈格提供的調查事實陳述，16日上午11時左右，警員獲報，到事發地進行調查，報案人是陳立人的朋友。

陳立人的朋友說，15日晚上，他在陳立人、于軒一家中同進晚餐，事發屋中只有這兩人居住。朋友發現，陳立人大部分時間沉默寡言、目光呆滯，他擔心陳立人的行為舉止「發生明顯變化」。

朋友和他的太太16日早上嘗試致電陳立人和于軒一，但電話並未接通。當朋友到達陳家門口時，無人應門，他走到住宅後面，從窗子看到陳，但陳一言不發，跪在地上一動不動，雙手舉在空中，目光呆滯。朋友趕緊報警，此時可以看到陳的外套和襪子上似乎有血跡。

警員進入住宅，將陳立人逮捕。在陳站過的地方、正後方的臥室，警官發現于軒一躺在地板上。她的頭部有嚴重的鈍器傷，地板、牆壁和臥室門的背面有大量血跡。警官懷特確認，于已經死亡。

陳立人的右手腫脹、發紫。衣服上、腿上、胳膊上和手上都有血跡，他的左前臂也有淺淺的抓痕。不過，他身上似乎沒有任何會產生這些血跡的撕裂傷。走廊的一雙涼鞋(看起來與陳的尺碼一致)上有明顯血跡噴濺，警官在上面沒有找到明顯用於造成鈍器傷的凶器。哈格說：「我認為陳當時穿著涼鞋，站在或蹲在於旁邊，用手不斷地打她的頭部。」

根據事實陳述，警方詢問陳是如何弄傷自己的手。他回答說：「我打了妻子」。是何時發生的事，他回答說：「昨天。」哈格說：「根據我的訓練和經驗以及上述事實，我認為嫌犯陳立人，殺害了他的妻子，也就是受害者，多次擊打她的頭部。」

鄰居16日上午突然看到警方拉起封鎖線，才知道發生事情，感到相當意外。（圖／鄰居提供）

記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除。根據公開資料顯示，這棟房屋於2023年4月以204萬元成交。

附近鄰居表示，這對年輕人(Young Couples)才剛搬到這一條街不到半年，剛搬來時還送餅乾給街坊鄰居，態度非常友善，平日不曾有什麼噪音或爭吵，直到16日上午鄰居突然看到警方拉起封鎖線，才知道發生事情，感到相當意外。