台灣大選結束 駐美代表俞大㵢：續與美保持緊密聯繫

中華民國駐美代表俞大㵢17日在雙橡園表示，駐美代表處將持續維護國家利益，並跟美國保持非常緊密的聯繫。（記者張文馨／攝影）

中華民國 駐美代表俞大㵢 17日在雙橡園對媒體表示，台灣選舉結束，駐美代表處將持續執行維護國家利益，並跟美國保持非常緊密的聯繫，這不會改變；美方也一再對台灣強調對台政策的一致性，強調重視台海的安全與穩定。

針對解放軍在台灣選後派出軍機越過海峽中線飛行，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）17日表示，美國持續敦促中華人民共和國不要採取任何可能導致區域不穩的行動。

台灣選後兩天就發生諾魯突襲斷交事件，外界擔憂北京對台的外交壓力將接踵而至；俞大㵢表示，這次選舉結束後，除了美國，甚至以往不表態的國家都紛紛對台灣民主選舉表達肯定，這些理念相近國家也都在討論關心，持續表達並呼籲中方，不接受北京以軍事或經濟脅迫來改變台海現狀。

俞大㵢說，與諾魯斷交後，中華民國的幾乎其他所有邦交 國都透過聲明支持台灣，重申對台邦交的穩定；台灣會以最大誠意跟所有邦交國以互惠互利的方式交往，呼籲邦交國不要被北京利誘；談到對加勒比海和中南美洲國家的邦交，他說，目前相當穩固。

俞大㵢表示，美方對台灣提到的強烈訊息是，非常重視台海的安全穩定，任何一方不能片面透過軍事威脅或經濟脅迫來改變現狀；此外，美方強調，對台灣和對中國大陸的政策很清楚一致，沒有改變。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇與紐約時報專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)對談時表示，台灣選舉順利舉辦，是對民主的有力肯定，而美國與世界各國的基本利益是確保台海維持和平穩定，以和平方式解決兩岸歧見。

布林肯提到，台灣擁有半導體製造能力，會影響所有人，台灣從地理上看這麼小，卻擁有非凡創造力，在全球扮演一個這麼大的角色；也因此，維持台海和平穩定對很多國家來說都是利益攸關，大家都有相同的利益。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在世界經濟論壇演說時提到，美國與盟友夥伴一起，強調維持台海和平穩定的重要性。