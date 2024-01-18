我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

台灣大選結束 駐美代表俞大㵢：續與美保持緊密聯繫

記者張文馨／華盛頓報導
中華民國駐美代表俞大㵢17日在雙橡園表示，駐美代表處將持續維護國家利益，並跟美國保持非常緊密的聯繫。（記者張文馨／攝影）
中華民國駐美代表俞大㵢17日在雙橡園表示，駐美代表處將持續維護國家利益，並跟美國保持非常緊密的聯繫。（記者張文馨／攝影）

中華民國駐美代表俞大㵢17日在雙橡園對媒體表示，台灣選舉結束，駐美代表處將持續執行維護國家利益，並跟美國保持非常緊密的聯繫，這不會改變；美方也一再對台灣強調對台政策的一致性，強調重視台海的安全與穩定。

針對解放軍在台灣選後派出軍機越過海峽中線飛行，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）17日表示，美國持續敦促中華人民共和國不要採取任何可能導致區域不穩的行動。

台灣選後兩天就發生諾魯突襲斷交事件，外界擔憂北京對台的外交壓力將接踵而至；俞大㵢表示，這次選舉結束後，除了美國，甚至以往不表態的國家都紛紛對台灣民主選舉表達肯定，這些理念相近國家也都在討論關心，持續表達並呼籲中方，不接受北京以軍事或經濟脅迫來改變台海現狀。

俞大㵢說，與諾魯斷交後，中華民國的幾乎其他所有邦交國都透過聲明支持台灣，重申對台邦交的穩定；台灣會以最大誠意跟所有邦交國以互惠互利的方式交往，呼籲邦交國不要被北京利誘；談到對加勒比海和中南美洲國家的邦交，他說，目前相當穩固。

俞大㵢表示，美方對台灣提到的強烈訊息是，非常重視台海的安全穩定，任何一方不能片面透過軍事威脅或經濟脅迫來改變現狀；此外，美方強調，對台灣和對中國大陸的政策很清楚一致，沒有改變。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇與紐約時報專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)對談時表示，台灣選舉順利舉辦，是對民主的有力肯定，而美國與世界各國的基本利益是確保台海維持和平穩定，以和平方式解決兩岸歧見。

布林肯提到，台灣擁有半導體製造能力，會影響所有人，台灣從地理上看這麼小，卻擁有非凡創造力，在全球扮演一個這麼大的角色；也因此，維持台海和平穩定對很多國家來說都是利益攸關，大家都有相同的利益。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在世界經濟論壇演說時提到，美國與盟友夥伴一起，強調維持台海和平穩定的重要性。

邦交 俞大㵢 中華民國

上一則

日經：「賴川」組合是中國噩夢 恐加大施壓

下一則

企業願退疫情稅收抵免 卻與代辦公司發生訴訟糾紛

延伸閱讀

觀察站／台大選後北京放軟 中美共管台獨觀察賴

觀察站／台大選後北京放軟 中美共管台獨觀察賴
美中關係持續回暖 布林肯：拜登、習近平今年會多交流

美中關係持續回暖 布林肯：拜登、習近平今年會多交流
又是波音飛機 布林肯專機氧氣洩漏 一度滯留瑞士

又是波音飛機 布林肯專機氧氣洩漏 一度滯留瑞士
台灣啟動政權交接 駐美代表：持續與美保持緊密聯繫

台灣啟動政權交接 駐美代表：持續與美保持緊密聯繫

熱門新聞

柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
拜登總統。(路透)

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

2024-01-13 10:28
賴清德贏得台灣總統選舉，寫下「礦工之子」站上權力最高峰的歷史新頁。(美聯社)

出生95天喪父 「礦工之子」站上權力之巔

2024-01-13 13:45
哥大化學學者錢乃欣研究發現瓶裝水含有極多塑膠微粒。（美聯社）

1公升瓶裝水含24萬顆塑膠微粒 華裔學者研究後少喝或不喝

2024-01-12 11:07

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕