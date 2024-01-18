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WSJ：賴清德曾稱「務實台獨工作者」 美中都緊張

編譯潘勛／綜合17日電
民進黨候選人賴清德13日當選台灣下一屆總統，他曾稱是「務實台獨工作者」，這讓美、中都很緊張。(路透)
民進黨候選人賴清德13日當選台灣下一屆總統，他曾稱是「務實台獨工作者」，這讓美、中都很緊張。(路透)

民進黨候選人賴清德13日當選台灣下一屆總統，雖承諾維持美中台現況，但他從政向來「擇善固執」，由過去執政便可得知；他是「務實台獨工作者」，這一點讓美、中都很緊張，白宮憂心賴更可能激怒北京，將美國拖入危險對抗。

華爾街日報(WSJ)報導，十多年前，賴清德還是台南市長，一些市民就領教過他的性格。他想鐵路地下化，沿途民宅必須拆除，居民肉身擋住怪手、推土機，譴責賴把他們的住宅出賣給地產開發商，政敵則把他稱為獨裁者。

賴清德不為所動，向市府官員們表示，該計畫對城市未來十分重要。當時賴市府官員蕭博仁表示，賴清德若相信事情對，就義無反顧，即使意味他要扛起沉重責任、忍受羞辱。

因為賴清德在這次三組候選人角逐的總統大選中以40%的得票勝出，他的決心，或政敵批評的固執，目前重要性大到不成比例。雖說他領導的是台灣2400萬民眾，但他由台北所做的決定，震波可能影響到其他國家，北京及華府尤然。

賴清德現為副總統，再上層樓當選總統，讓美、中官員感到緊張；北京視他為頑固台獨分子；華府擔心賴比起即將卸任的蔡英文更敢做敢為，放話挑釁到北京，把美國捲進危險對峙。

賴清德還在競選時說，他希望有朝一日台灣的總統能「走進白宮」，而讓華府悚然一驚，因為那句話代表他真可能追求美國的正式外交承認。

賴清德選戰陣營強調延續，談到與極權中國的關係，他矢言維持蔡英文建立的現況。雖說相信賴清德會正式推動台灣宣布獨立的人不多，但因為他的過往，所以他能否跟蔡英文一樣，在美中台關係中巧妙周旋，賴清德要擺脫這一懷疑一直很吃力。

賴清德2014年訪中，上海復旦大學教授們向他請教民進黨對台獨的立場；賴回答得很直接，表示台獨是民進黨的立場，但程序上要全面尊重台灣民眾的意願。此事後來成為外界對賴清德的成見。

賴清德 蔡英文 華府

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