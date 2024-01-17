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「怒嗆人生」獲艾美獎最佳迷你劇集獎 史蒂芬元、黃艾莉再封帝后

記者胡玉立／綜合報導
迷你影集「怒嗆人生」15日拿下艾美獎最佳迷你影集獎項，韓裔演員史蒂芬元(左三)和華裔女星黃艾莉(右二)也雙雙拿下艾美獎迷你影集最佳男女主角獎。(美聯社)
迷你影集「怒嗆人生」15日拿下艾美獎最佳迷你影集獎項，韓裔演員史蒂芬元(左三)和華裔女星黃艾莉(右二)也雙雙拿下艾美獎迷你影集最佳男女主角獎。(美聯社)

串流媒體「網飛」(Netflix)的迷你影集「怒嗆人生」(Beef)延續第81屆金球獎得獎氣勢，15日晚拿下艾美獎最佳迷你影集獎項(Outstanding Limited or Anthology Series)；兩位領衘的韓裔演員史蒂芬元(Steven Yeun)和華裔女星黃艾莉(Ali Wong)也雙雙拿下艾美獎迷你影集最佳男女主角獎。

「怒嗆人生」在本屆艾美獎堪稱大豐收。其他演員包括約瑟夫李(Joseph Lee)、楊馬齊諾(Young Mazino)和莉亞貝羅(Maria Bello)三人，也獲得配角獎提名。

去年4月在Netflix播出十集的「怒嗆人生」由李成真(Lee Sung Jin)編劇和導演，廣受好評。它敘述由黃艾莉和史蒂芬元飾演的兩名洛杉磯居民，因行車糾紛當街互嗆，怒火甚至延燒到日常生活中，進而引爆一連串混亂。李成真曾在IndieWire Honors頒獎典禮上談到，「怒嗆人生」創作靈感來自他個人的現實生活遭遇。

這是黄艾莉第四次獲艾美獎提名，也是她首次獲得艾美獎。她也是首位獲得金球獎迷你影集最佳女主角獎的亞裔女演員。

她在獲獎時感謝父母說：「如果沒有我的父母，我不會站在這裡；我了不起的父母，我真希望他們還活著，與我分享這一刻。我搞笑的父親無條件地愛我，並教會我失敗的價值。」

南韓出生的史蒂芬元發表獲獎感言時坦言，艾美獎、尤其是迷你劇集類別獲獎的亞裔演員很少見，亞裔僅占提名的1%。對於自己獲得如此大的榮耀和祝福，他感謝許多人在他的演藝路上給了他很多關照。

而在反思自己在「怒嗆人生」中飾演的虛構角色「丹尼」(Danny)時，史蒂芬元感性表示，「我要感謝丹尼，他教會了我：評斷和羞辱是個孤獨的所在，關懷和慈悲是所有人都能相遇的地方。」

史蒂芬元感謝妻兒及同劇演員和工作人員，還特別感謝攝影師安德魯·庫珀(Andrew Cooper)助他度過拍攝過程中最具挑戰性的時刻。他說：「有段時間，真的很難活在丹尼的腳色裡，有時我想評斷他，有時我想取笑他。安德魯把我拉到一邊說：『永遠不要放棄，丹尼。』」

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