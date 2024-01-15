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紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

記者顏伶如／綜合報導
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約市65歲以上人口以移民占大多數，其中許多人是在1970年代、1980年代或1990年代來到美國追求「美國夢」，職場黃金歲月早已過去，但由於一輩子從事低薪工作，步入晚年的現今沒有積蓄，領取極少福利甚至沒有任何社安金可拿，生活在社交孤立(social isolation)之中。

紐約時報報導，許多銀髮族移民坦承，其實原本沒打算在紐約終老，多年來一直想著「明年就要返鄉」，對於面對殘酷現實感到措手不及。某些移民晚年之後繼續留下來，是因為捨不得離開兒女及孫子孫女，或者不想放棄奮鬥大半輩子一手打造的生活。

92歲的張金方(Cheung Gim Fung，音譯)1950年代從香港移民美國，在紐約的中國餐館擔任廚師。隨著一波波新移民從福建前來落腳，他在布碌崙(Brooklyn，布魯克林)日落公園(Sunset Park)社區孤立感愈來愈重。只會說廣東話的他說：「我不會說英語，不會說普通話，福建話也不會。」

數據研究機構「社會探索」(Social Explorer)人口統計顯示，紐約65歲以上人口迅速成長到140多萬與移民有關。2022年，紐約65歲以上老年移民有71萬3000人，比2010年增加57%，同期之間美國出生的65歲以上紐約居民增加25%，來到67萬8000人。紐約移民老年人主要來自多明尼加、中國、牙買加、海地、哥倫比亞等，讓城市充滿多元化，經濟蓬勃發展。

然而，無證客湧入的危機已讓紐約市社會服務及預算難以負荷，老年移民居民人數迅速成長，更讓資源不足的問題雪上加霜。

移民專家說，許多老年移民承受財務困難、社交孤立的雙重壓力；老年移民學歷通常比美國出生老年人來得低，較少擁有退休收入或投資收入。老年移民年收入中位數為1萬4592元，大約只有美國出生老年人年收入中位數3萬元的一半。受到語言障礙、文化隔閡影響，某些老年移民獲得協助極少。

紐約布魯克林心聚居的日落公園，常有華人聚集。（本報資料照）
紐約布魯克林心聚居的日落公園，常有華人聚集。（本報資料照）

移民 紐約市 日落公園

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