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研究：讓藥物直接滲入腦 可加速治療阿茲海默

記者張聲肇／綜合報導
掃描阿茲海默症患者腦部，常可見到澱粉樣蛋白累積，新開發的藥品可以精準把藥物送到目標區，減少澱粉樣蛋白累積。(路透)
掃描阿茲海默症患者腦部，常可見到澱粉樣蛋白累積，新開發的藥品可以精準把藥物送到目標區，減少澱粉樣蛋白累積。(路透)

讓藥物直接滲入腦部，可加速移除阿茲海默症患者腦細胞的堵塞物，提升療效。這項新試驗僅針對三名患者做過，成效卻讓科學界雀躍不已。

這項已發表在新英格蘭醫學期刊的研究報告指出，本來要18個月才能達成的血管注射藥療法，經此「針對患部腦細胞施藥」法，卻只在六個月內就多移除32%β澱粉樣蛋白(Beta-amyloid)。

領導該研究的西維吉尼亞大學神經科學研究所的芮塞(Ali Rezai)說，本試驗的目的就是要讓病患「提早」收效。

血管裡有一層保護膜，防止細菌等有害物從血液流入腦部，這保護膜，也會擋住阿茲海默藥、腫瘤或其他神經疾病的藥物，要抵達「目標」區，只能加大劑量，也需更多時間。科學家於是想到用「集中超音波」的方法，讓保護層暫時打開間隙，讓藥物進入。

研究人員把微泡沫注入血液，然後透過頭盔似的裝置把音波送到腦部的目標區，音波震動微泡，將上述保護膜微小的間隙擴大，讓藥物可加速滲入腦部。

過去的小型試驗發現，同樣的技術可以安全地打開保護膜漏洞，然後在48小時內複合。芮塞小組就是利用這打開和複合的「機會之窗」時間，讓藥物安全抵達腦部目標區。

掃描阿茲海默症患者腦部，常可見到澱粉樣蛋白累積，新開發的藥品可以精準把藥物送到目...
掃描阿茲海默症患者腦部，常可見到澱粉樣蛋白累積，新開發的藥品可以精準把藥物送到目標區，減少澱粉樣蛋白累積。(路透)

阿茲海默症的新藥臨床試驗證實可或多或少移除造成失智或失憶的β澱粉樣蛋白，問題是要每幾個禮拜從血管注射一劑，至少18個月才見效。芮塞說，「何不在幾個月內就把堵塞物移除掉？」

他和隊友找來三位輕微阿茲海默症患者，每月給他們腦部「吃進」阿杜荷姆(Aduhelm)，用的不是傳統吊點滴注射法，而是「集中超音波」法，讓澱粉樣蛋白累積較多的腦部，每天吸收的藥量增加，六個月後，電腦斷層掃描圖顯示，目標區澱粉樣蛋白減少量，比非目標區多32%。

阿茲海默症 中超 新英格蘭

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