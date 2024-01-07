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流感疫情加劇 東南部、西部最嚴重 染疫幼童多未打疫苗

編譯陳韻涵／綜合6日電
流感在東南部和西部地區傳播很快，感染及死亡人數持續上升，圖為伊利諾州一家藥店貼出的流感及新冠疫苗免費接種告示。(美聯社)
流感在東南部和西部地區傳播很快，感染及死亡人數持續上升，圖為伊利諾州一家藥店貼出的流感及新冠疫苗免費接種告示。(美聯社)

醫師表示，隨著學生重返校園，流感情況在東南部和西部部分地區變得嚴重；兒科醫師表示，許多染上流感的幼童未打疫苗。

去年10月以來的流感季已在33州達到疫情標準，已知4500人病歿，包括20名幼童。

紐奧良大學醫學中心重症中心主任詹茲(David Janz)表示，路易斯安納州的流感在感恩節前後爆發，路州是全美疫情最嚴重的地區之一。

詹茲負責的成人重症病患中，約有20%為流感患者，路州的情況可能是2009年H1N1流感季以來最嚴重的。

東北部和中西部一些州已通報流感病例增加，去年此刻，流感病例已達高峰並走下坡，而今再度走揚。

學齡兒童上周返家過節，急診就醫人數減少，但整體流感情況並未改善。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任柯恩(Mandy Cohen)日前表示，當前流感季屬典型情況，「確診增加但未見大幅成長」。

CDC統計，上月16日到23日，至少1萬4732人因流感住院；CDC估計，本季至少710萬人罹患流感，其中7萬3000人住院。

大多數重病、住院和病歿的流感病患年齡都在65歲以上，兒童也可能感染流感重症，尤其是5歲以下的幼童。

CDC指出，上月23日到30日，因流感就醫的1歲以下嬰幼兒人數大幅增加。

北卡羅來納州處於高風險區，該州衛生廳表示，今年已有三名幼童病歿，去年整個流感季死亡的幼童也是三人。

北卡州夏洛特(Charlotte)兒童醫院傳染病學專家阿米娜‧艾哈邁德(Amina Ahmed)表示，她注意到幼兒流感病例穩定增加，這些小患者通常會發燒、咳嗽、流鼻水或喉嚨痛。

艾哈邁德說：「這些孩子幾乎都未接種疫苗，流感疫苗的接種率不如預期。」

CDC調查指出，今年僅43.9%的6個月到17歲青少年接種流感疫苗，成人接種比率則為43.8%。

流感疫苗 CDC 北卡羅來納州

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