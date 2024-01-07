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研究：用抗瘧疾藥「羥氯奎寧」治療新冠 美歐6國1.7萬人死亡

編譯尤寶琪／綜合6日電
最新研究顯示，新冠肺炎第一波疫情期間，歐美六國有近1萬7000名患者因為服用羥氯奎寧藥物而死亡。(路透)
最新研究顯示，新冠肺炎第一波疫情期間，歐美六國有近1萬7000名患者因為服用羥氯奎寧藥物而死亡。(路透)

法國和加拿大大學最新研究顯示，新冠肺炎第一波疫情期間，有近1萬7000名患者，因為服用羥氯奎寧(hydroxychloroquine)藥物而死亡。

法國里昂(Lyon)與加拿大魁北克(Quebec)大學在2月於「生物醫學與藥物療法」(Biomedicine & Pharmacotherapy)醫療期刊上發表的最新論文指出，「儘管沒有證據顯示其臨床優點」，這款抗瘧疾藥物仍在第一波新冠肺炎疫情期間，開給了一些因新冠肺炎而住院的病人服用。

死亡率增11%

研究人員估計，在美國、法國、比利時、義大利、西班牙和土耳其等六個國家中，有約1萬6990名病患，可能因為此藥物而喪命。

這數字來自於2021年發表於「自然」(Nature)科學雜誌上的一份研究報告，該研究指出，羥氯奎寧作為新冠肺炎治療使用，會產生如心律不整等副作用，造成死亡率增加11%。

來自法國里昂與加拿大魁北克的大學研究人員利用該報告的數據，分析了這六個國家的新冠肺炎住院數據、羥氯奎寧使用以及與該藥物相關的相對死亡風險增加。

研究人員表示，有鑑於他們的研究僅限於這六個國家在2020年3月至7月，這段羥氯奎寧更廣泛使用的期間，所以實際相關死亡人數應該會更高上許多。

曾受川普推廣

羥氯奎寧之所以受到關注，部分是因為法國地中海傳染病研究所(Méditerranée Infection Foundation hospital)所長迪迪埃‧拉烏爾(Didier Raoult)，曾大力鼓吹羥氯奎寧可治癒新冠肺炎，拉烏爾在後來因為爭議纏身而遭辭退。

前總統川普當時同樣大力推廣羥氯奎寧，並將其視為「靈丹妙藥」，曾表示：「你有什麼好損失的？吃吧。」

羥氯奎寧 新冠肺炎 加拿大

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