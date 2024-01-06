2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

強烈冰風暴本周末將肆虐美國東岸。圖為佛蒙特州一名高速路設備操作員為一輛卡車車輪裝上防滑鐵鍊。(美聯社)

氣象預報專家表示，在聖嬰氣候模式推動下，兩場冬季風暴系統將分別在本周末及下周，接連襲擊美國東部和中部，「預計日常生活會受到干擾」，逾2000萬人受到影響；第一場風暴將在6日抵達，預計在東海岸附近降下大片積雪，第二場風暴預計在8日晚間至10日為中西部帶來暴風雪，東海岸也可能出現強風和洪水，迫使數百萬人重新考慮旅行計畫。

這兩場風暴預計在未來七到十天內橫掃美國48個州大部分地區；一旦兩場風暴過去，一股強烈冷空氣和更多暴風雪可能席捲美國西部和中部大部分地區，持續到15日馬丁路德金恩紀念日周末。

東部城市恐出現兩年來首次降雪

本周末的冬季風暴預警範圍，從北卡羅來納州山區一直延伸到緬因州南部，影響逾2000萬人；新英格蘭 南部內陸地區預計降雪量將達到一呎深。東部主要城市有可能出現兩年來首次降雪。

但第一場風暴未必帶來暴雪。由於大西洋中部到東北部沿海平原太過暖和，華府、巴爾的摩、費城和紐約市主要會是降雨。國家氣象局預測，紐約市市區可能出現一吋左右的泥雪。

預計將在周末肆虐美國東岸的強烈冰風暴，將衝擊包括費城、紐約、波士頓等城市在內的2000萬人。圖為去年3月14日紐約暴風雪後道路被凍結。(美聯社)

風暴進入新英格蘭南部，預計向南會有足夠冷空氣，讓靠近海岸地方有更多降雪；氣象局預計波士頓將迎來4至7吋積雪；降雪量在內陸約50哩處將顯著增加。

賓州東北部到新英格蘭南部部分地區將出現厚重濕雪，風速可能每小時達30至40哩；氣象局警告有可能停電，「在康乃狄克州、羅德島州和麻州 ，濕雪和陣風可能導致停電和樹木受損。」

阿巴拉契亞山脈最有機會大量降雪；預計從維吉尼亞州-西維吉尼亞州 邊界，向北到佛蒙特州南部和新罕布夏州高地，將有四至八吋降雪量。在麻州伍斯特山部分地區，不無可能降雪一呎深；卡茨基爾(Catskills)山脈東坡至紐約哈德遜河谷南部的情況也是如此。

2風暴席捲東岸到中西部

風暴一開始移動速度很快，預計在6日清晨抵達維吉尼亞州西南部，晚上抵達新英格蘭；風暴速度可能在新英格蘭海岸部分地區減緩，在波士頓周圍降雪持續到7日晚上。

第二場風暴預計8日下午在俄克拉荷馬州東南部或德州東部出現，然後逐步向密西西比河谷移動和增強，9日晚上到10日到達中西部時，會成為強烈氣旋，最終越過伊利湖和安大略湖進入加拿大魁北克。