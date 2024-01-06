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「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

編譯陳韻涵／綜合5日電
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)

猶他州中國籍交換學生莊凱(Kai Zhuang)遭虛擬綁架勒贖事件曝光後，聯邦調查局(FBI)本周發布警告，稱曾出不窮的極端騙局正在美國上演，嫌犯強迫受害者自拍假裝遭綁架的畫面，藉此向被害者家屬勒贖，尤其針對中國籍的交換生或留學生。

中國和澳洲官員2023年即發布諸多類似訊息，而美國猶他州警方上月31日在百翰城(Brigham City)山區找到失蹤四日的17歲中國籍交換生莊凱，則是迄今最完整記錄事件始末的「虛擬綁架」(cyber kidnapping，又稱網路綁架)案例。

FBI公告指出，這類詐騙常始於一通假電話，告訴受害者遭受中國執法人員調查，接著說服被害人同意持續接受視訊監控，以證明自身清白。

17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，家人支付...
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，家人支付歹徒8萬元贖款。(猶他州Riverdale警局)

莊凱在中國的家人上月28日收到含有莊凱驚恐照片的勒索信後，向警方報案。警方表示，莊家人表示不斷遭到恐嚇勒索，還看到莊凱被「綁架」的照片，因而相信莊凱「遭綁架且身處險境」，支付歹徒8萬元贖款。

警方稱，這種犯罪行為的犯罪者通常以外國交換生為目標，並告訴受害者自我隔離，讓自己看起來像是被擄掠，試圖向受害者家屬勒索贖金。

警方表示，受害者之所以照辦，則是因為擔心家人受傷害。

FBI表示，受害者也會被指示匯款，或「向親友撒謊以獲取更多錢，或協助針對其他美國留學生的犯罪計畫」；FBI提醒，「若有身分不明的人士聯繫教唆犯罪，不要透露任何個資或財務訊息，也別匯款並停止與此人接觸」。

虛擬綁架早在2020年就曾在澳洲新南威爾斯省出現，當地警方甚至用中文發布TikTok影片提醒中國留學生注意。

中國駐阿德雷德(Adelaide)領事館去年8月公布，不少受害者因此蒙受損失並留下創傷。

中國駐墨爾本(Melbourne)領事館本月4日則表示，詐騙歹徒近期說服一名受害者離開澳洲以躲避警察，前往未公布的第三國，受害者方才察覺被騙。

中國駐多倫多領事館及中國駐英國、日本大使館也發出類似警告，當地最新的「虛擬綁架」立基於常見的「孫子詐騙」(grandkid scam)，這類騙局常冒充晚輩的聲音，這些聲音甚至透過人工智慧軟體產製、變造，接著打電話給長者，要求年長受害人立刻匯款，解決晚輩的危急狀況。

FBI坦言難以追緝網路罪犯，因犯罪人士或集團可能藏身在美國沒有管轄權的國家。

FBI 中國留學生 澳洲

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