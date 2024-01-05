中氣球飛越台上空 白宮：別干預選舉
台灣總統大選13日投票，中國空飄氣球在連日飛越台灣上空，被指干預選舉；白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)4日表示，美國支持台灣的民主與制度，敦促台灣以外的各方不要干預台灣選舉。
柯比稱無法證實氣球報導，他表示，美國大力支持台灣的民主與民主制度，希望看到台灣選舉能自由、公平、開放與透明地舉行。
柯比說，美國持續關注外界可能試圖干預台灣選舉，持續敦促台灣以外的各界不要干預台灣選舉，讓台灣能擁有自由公平且民主的選舉。
台灣國防部3日發現中國三枚空飄氣球逾越海峽中線，其中一枚飄進本島中部山區後消失；此外，解放軍機六架次與軍艦六艘次，持續在台海周邊活動，其中一架「運8反潛機」進入西南空域。
台灣國防安全研究院研究員柯永森告訴紐約時報，空飄氣球是灰色地帶行動的一部分，中國運用軍事力量來警告台灣，並避免陷入赤裸裸的對抗；台灣馬上要舉行選舉，時機敏感，北京也許想要放緩音調，比起常用飛機和船艦擾台，改用氣球可以傳達比較低強度的脅迫和騷擾。
華府的軍事專家路易斯(Ben Lewis)對紐時分析，比起1996年，中國打算透過飛彈試射和軍事演習，來影響台灣總統選舉卻失敗了；這次，北京在選前尚未見大規模的軍事行動，但從數量和時間點來看，仍可以視為北京的行動升級。
路易斯認為，若北京領導人們不滿台灣選舉的結果，可能會採取更激烈的行動，北京的反應難以預測，空飄氣球就是一個警告。
軍事專家們告訴紐約時報，愈來愈擔心北京頻繁運用高空氣球來搜集情報，柯永森表示，這會是更棘手的問題。
此外，隨著中國國防部長董軍上任，柯比表示，相信在適當時間，美中兩國國防部長會舉行對話；五角大廈表示，美中工作階層持續聯繫來推進未來的互動，兩國持續溝通對於降低誤判與潛在風險來說非常重要。
有分析認為，董軍做為首位海軍背景的防長，擁有南部戰區和東部戰區的經驗，可有效推進中方在南海與台灣議題的進展；柯比答覆美國之音表示，不能單從董軍的經歷來判斷其未來工作，更應該透過實際行動來判斷，美國不尋求與中華人民共和國發生衝突，不希望看到南海爆發衝突，美國確實希望捍衛自身與區域盟友的國家利益。
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