中氣球飛越台上空 白宮：別干預選舉

台灣國防部發布中國空飄氣球連日飛越台灣上空及解放軍在台海周邊動態圖。(台灣國防部提供)

台灣總統大選13日投票，中國空飄氣球 在連日飛越台灣上空，被指干預選舉；白宮國安會戰略溝通協調官柯比 (John Kirby)4日表示，美國支持台灣的民主與制度，敦促台灣以外的各方不要干預台灣選舉 。

柯比稱無法證實氣球報導，他表示，美國大力支持台灣的民主與民主制度，希望看到台灣選舉能自由、公平、開放與透明地舉行。

柯比說，美國持續關注外界可能試圖干預台灣選舉，持續敦促台灣以外的各界不要干預台灣選舉，讓台灣能擁有自由公平且民主的選舉。

台灣國防部3日發現中國三枚空飄氣球逾越海峽中線，其中一枚飄進本島中部山區後消失；此外，解放軍機六架次與軍艦六艘次，持續在台海周邊活動，其中一架「運8反潛機」進入西南空域。

台灣國防安全研究院研究員柯永森告訴紐約時報，空飄氣球是灰色地帶行動的一部分，中國運用軍事力量來警告台灣，並避免陷入赤裸裸的對抗；台灣馬上要舉行選舉，時機敏感，北京也許想要放緩音調，比起常用飛機和船艦擾台，改用氣球可以傳達比較低強度的脅迫和騷擾。

華府的軍事專家路易斯(Ben Lewis)對紐時分析，比起1996年，中國打算透過飛彈試射和軍事演習，來影響台灣總統選舉卻失敗了；這次，北京在選前尚未見大規模的軍事行動，但從數量和時間點來看，仍可以視為北京的行動升級。

路易斯認為，若北京領導人們不滿台灣選舉的結果，可能會採取更激烈的行動，北京的反應難以預測，空飄氣球就是一個警告。

軍事專家們告訴紐約時報，愈來愈擔心北京頻繁運用高空氣球來搜集情報，柯永森表示，這會是更棘手的問題。

此外，隨著中國國防部長董軍上任，柯比表示，相信在適當時間，美中兩國國防部長會舉行對話；五角大廈表示，美中工作階層持續聯繫來推進未來的互動，兩國持續溝通對於降低誤判與潛在風險來說非常重要。

有分析認為，董軍做為首位海軍背景的防長，擁有南部戰區和東部戰區的經驗，可有效推進中方在南海與台灣議題的進展；柯比答覆美國之音表示，不能單從董軍的經歷來判斷其未來工作，更應該透過實際行動來判斷，美國不尋求與中華人民共和國發生衝突，不希望看到南海爆發衝突，美國確實希望捍衛自身與區域盟友的國家利益。