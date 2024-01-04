眾院議長強生率團訪美墨邊境 施壓拜登移民改革

國會眾院議長強生(左)3日率領60多名共和黨眾議員組成的訪問團親赴美墨邊境，呼籲拜登必須驅逐非法入境者且恢復邊境築牆。(美聯社)

新年才剛開始，國會眾院議長強生(Mike Johnson)3日率領60多名共和黨 眾議員組成的訪問團親赴美墨邊境，以實際行動為移民 政策改革向拜登 總統及民主黨施壓，希望阻斷非法入境潮。

紐約時報報導，強生抵達德州邊境城市伊戈帕斯(Eagle Pass)時，將發表談話批評拜登縱容偷渡客闖關入境，呼籲拜登必須驅逐非法入境者且恢復邊境築牆。

共和黨籍聯邦參議員以改革邊境政策為交換條件，擋下規模500多億元的烏克蘭軍援法案，與民主黨方面的協商遲無結果。共和黨要求調高向美國申請庇護的資格門檻，驅逐或拘留非法入境者，且讓更多無證客留在美國境外等候移民法院裁決。

報導分析，拜登與民主黨國會議員體認到邊境問題未能化解的政治包袱，因此對於政策改革展現願意配合的開放態度，但讓步幅度並不足以讓共和黨方面滿意。共和黨眾議員提出某些手段更加積極的方案，讓民主黨難以接受。

強生2日在社媒發表聲明指出，解決邊境危機需要拿出政策大幅改革，眾院共和黨團將持續推動真實的解決辦法，讓邊境得以鞏固。

兩黨參議員已於2日下午恢復面對面磋商，上周年底假期期間談判則以視訊會議進行。

紐約時報報導，移民政策是最棘手、政治爭議最高的議題之一，數十年來兩黨國會議員始終未能取得一致協議。強生已數度表態，共和黨願意接受的協商結果，必須能夠反映共和黨提出的強硬派政策，因此兩黨參議員協商達成的協議，未來送到眾院之後恐有破局可能。

拜登政府一名官員2日指出，強生與共和黨眾議員只在「玩弄政治」，並不是要推動實質改革。

報導分析，強生現正承受共和黨內極右派路線的壓力，從強生拋出的移民改革政策便能略知一二。共和黨極右派公開反對拜登政府軍援烏克蘭，共和黨也希望對於加強邊境安全祭出鐵腕行動，包括全面改革庇護法律、恢復「留在墨西哥」措施等，這些訴求都是共和黨2024年大選期間的政見主軸。