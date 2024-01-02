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2024年國會角力 聚焦5大戰場…政府關門危機仍在

記者顏伶如／綜合報導
國會共和黨把拜登總統的軍援烏克蘭一案，與邊界無證客失控危機綁在一起，如何在眾院通過有條件的援烏案，成為1月國會開議後的立法戰爭。圖為拜登總統去年1月視察德州邊界艾爾帕索。(美聯社)
國會共和黨把拜登總統的軍援烏克蘭一案，與邊界無證客失控危機綁在一起，如何在眾院通過有條件的援烏案，成為1月國會開議後的立法戰爭。圖為拜登總統去年1月視察德州邊界艾爾帕索。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)1日報導，國會分裂(divided Congress)局勢之下，2024年兩黨在國會又有包括移民政策與烏克蘭軍援、聯邦政府預算等五大戰場的較勁；而上任不久的眾院議長強生(Mike Johnson)如何領導僅居些微多數的共和黨，面對黨內強硬派保守路線壓力又將如何因應，備受矚目。

1.移民牽動援烏

共和黨籍參議員要求拜登政府必須先針對邊境移民危機拿出對策，才願意為美國對烏克蘭、以色列提供進一步軍援投下同意票。民主黨已做出重大讓步，包括調高對美國申請庇護的資格門檻、擴大將非法入境者迅速遞解出境的總統權限。

國會共和黨把拜登總統的軍援烏克蘭一案，與邊界無證客失控危機綁在一起，如何在眾院通...
國會共和黨把拜登總統的軍援烏克蘭一案，與邊界無證客失控危機綁在一起，如何在眾院通過有條件的援烏案，成為1月國會開議後的立法戰爭。圖為拜登總統去年1月視察德州邊界艾爾帕索。(美聯社)

美國軍援若沒能盡快到位，烏克蘭面對俄羅斯攻擊恐怕支撐不住；代表為民主黨出面協商的談判代表之一、康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)說，磋商結果攸關「世界命運」。

某些強硬派共和黨眾議員已經表態，磋商結果若不如預期，將不會支持兩黨協商結果。

2.避免政府關門

國會已通過截止日期分別為1月19日、2月2日的兩階段短期預算法案，暫時避開政府關門危機，但強生已表示不再支持臨時開支法案(stopgap bill)，希望出現長期解決方案。眾議員結束假期休會返回議場時，距離第一個截止期限只剩八個工作天。

3.是否彈劾拜登

共和黨將決定是否提案彈劾拜登，許多共和黨籍人士坦承，迄今尚無構成可彈劾犯行(impeachable offense)的直接證據，能把拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)與違法行為與拜登連結在一起。

4.反恐偵察權限

具有爭議的「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)702條款(Section 702)短期授權4月19日截止，聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)呼籲國會繼續延長授權以對抗外國恐怖主義，抵抗來自伊朗及中國的威脅。

5.農業法案期限

聯邦航空總署(FAA)與農業法案(Farm Bill)兩項法案都已屆滿每隔五年需要國會重新授權的期限，涉及糧食券等食物補助計畫。

杭特‧拜登 共和黨 彈劾

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