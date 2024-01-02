「淫魔」艾普斯坦案將解密 柯林頓、英安德魯王子料現形

圖為前總統柯林頓去年9月在紐約出席活動。(美聯社)

離世「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前數百頁法庭文件從1日起大解封，捲入性醜聞風暴的知名人士姓名即將曝光。美國廣播公司(ABC)報導，前總統柯林頓 (Bill Clinton)是「男無名氏36號」(John Doe 36)，在法院資料裡被提到50多次。

艾普斯坦2019年夏天遭控為權貴人士仲介性服務而遭起訴，後來在獄中自殺身亡。

已故的艾普斯坦的刑事照。(美聯社)

未成年時期遭艾普斯坦逼迫賣淫的受害婦女維吉妮亞‧裘弗利(Virginia Roberts Giuffre)，2015年對艾普斯坦提出民事訴訟時，曾經要求柯林頓出面作證。

報導指出，柯林頓名字出現在艾普斯坦法院資料裡，是因為裘弗利律師2016年曾希望傳喚柯林頓提供宣誓證詞，說明與艾普斯坦之間有何關係。知情人士說，裘弗利律師與柯林頓律師取得聯絡，但柯林頓陣營回覆表示，柯林頓證詞對裘弗利打官司助益不多，因為柯林頓從來不曾前往艾普斯坦的私人小島。

根據報導，法院文件未寫道柯林頓涉及任何不法情事。

圖為柯林頓總統(左)1993年在白宮接見艾普斯坦(中)及目前繫獄的季絲蘭‧麥斯威爾(右)。(柯林頓總統紀念圖書館)

紐約南區聯邦法院法官普瑞斯卡(Loretta Preska)日前裁定，先前被裁定封存的數百頁艾普斯坦法庭文件，1月1日起開始解密。在法院文件裡以「男無名氏約翰」及「女無名氏」(Jane Doe)做為代號的170多人，姓名將公諸於世。

美國廣播公司報導，英國安德魯王子(Prince Andrew)也將隨著檔案公布而身份曝光。

英國安德魯王子。(美聯社)

裘弗利向法院指控17歲時遭到艾普斯坦及其英國名媛女友季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)仲介賣淫，在艾普斯坦紐約豪宅為安德魯王子提供性服務。裘弗利也對安德魯王子提告，訴訟後來和解收場。

在法律文件裡原本獲得匿名處理的知名人士，其實在先前傳出媒體報導裡，都已經紛紛被點名與艾普斯坦的關係，包括涉嫌參與不法、曾在艾普斯坦手下工作、曾獲招待搭乘艾普斯坦私人飛機或到艾普斯坦家中作客。某些名人則在麥斯威爾2021年遭到犯罪起訴裡被提到。

數十頁文件內含代號「女無名氏」Jane Doe 162)證人證詞指出，曾在艾普斯坦紐約豪宅與安德魯王子、麥斯威爾及當時17歲的裘弗利在一起，並說明聚會細節。

另外，華爾街 日報(WSJ)一項綜合調查揭露艾普斯坦曾面見的各界名流人士，以及他如何利用自己的重要關係來誘拐女性。

報導中分析數千頁的電子郵件和日程安排，相關文件日期大多介於2013年到2017年之間，讓人一窺艾普斯坦曾與哪些政商名流來往或接受他的性招待，以及艾普斯坦與這些人有多常見面。

文件顯示，早在艾普斯坦被註記為「性罪犯」之前，就已經和許多權勢人物有所聯繫。許多人表示，他們後悔曾與艾普斯坦搭上線，且不知道艾普斯坦利用彼此的關係來誘拐許多女性被害者。