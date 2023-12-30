「無痕模式」現假的 谷歌挨告…賠償和解

谷歌Chrome瀏覽器被控侵犯隱私，同意和解。(歐新社)

網路巨擘谷歌 (Google)開發的Chrome瀏覽器遭控進入旨在保護使用者隱私的「無痕模式」(Incognito mode)時，仍然截取並追蹤使用者資料；谷歌2020年面臨使用者提出聯合訴訟之後，28日同意和解這宗原告求償50億元的訴訟案，和解內容雖然沒有曝光，但原告在訴狀中要求每人獲得100元至1000元之間的賠償，涉及使用者可能高達數百萬人。

加州 聯邦法院法官原本裁定聯合訴訟於2024年開審，如果谷歌敗訴，損失金額恐以十億計數。

路透報導，谷歌和消費者的委任律師達成初步和解後，加州奧克蘭 聯邦地區法院法官羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)已將原定明年2月5日的開審時程暫停，等待和解協議細節拍板。羅傑斯今年8月曾拒絕谷歌要求駁回此案的訴求。

選擇以「無痕模式」使用Chrome瀏覽器的用戶，通常認為自己的網路搜尋及瀏覽並不會受到追蹤；不過，這起聯合訴訟引用谷歌高層主管的內部電郵紀錄指出，谷歌在「無痕模式」裡還是會追蹤使用者的瀏覽器使用狀況，用來計算網路流量並且販賣廣告。

谷歌日前宣布對使用者定位資料推出保護新措施。包括亞馬遜(Amazon)、Meta以及谷歌母公司Alphabet在內的科技巨擘，最近紛紛面臨聯邦主管機關提告，指控違反隱私保護法規。