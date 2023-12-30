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NBC：拜登競逐2024連任 民主黨憂「5大轉折」

記者顏伶如／綜合報導
拜登的連任之路，令民主黨人憂心忡忡。（路透）
拜登的連任之路，令民主黨人憂心忡忡。（路透）

即將邁入2024年總統大選年，民調顯示目前兩黨的領跑人拜登總統和前總統川普依舊是五五波，但國家廣播公司新聞網(NBC News)29日報導，新的一年如果出現意外狀況，民主黨白宮保衛戰恐被打壞，讓拜登的連任選戰鎩羽。

萬一拜登退選

從傳統華府政治角度來看，拜登絕不可能主動放棄畢生追求的政治目標，告老還鄉回到德拉瓦州。然而，可能出現的發展包括：拜登認真檢視民調結果之後，決定在輸給川普之前早一步抽身；81歲的拜登受到年齡影響，不願意繼續承擔與總統職務有關的大量出差與壓力；拜登捨不得唯一在世兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)受到鋪天蓋地的負面輿論，決定退出政壇。

拜登退選將顛覆民主黨所有選舉布局，必須立即尋找遞補人選，陷入混亂；屆時副總統賀錦麗將順理成章接棒，加州州長紐森(Gavin Newsom)則一直被認為懷抱鴻鵠之志，但與拜登半世紀從政資歷相比，紐森顯得分量不足。

拜登健康問題

81歲參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)7月26日在記者會上突然說不出話而被旁人攙扶離開，相同狀況若發生在拜登身上，例如演說時失言、無語，或者搭乘空軍一號時在階梯跌倒，都將加深美國民眾覺得拜登年事已高的看法。白宮安排了降低拜登出錯的各種因應措施，包括調整空軍一號的登機方式，但意外還是可能出現。

如果拜登再一次在空軍一號摔跤，也是讓民主黨擔心的事。（路透）
如果拜登再一次在空軍一號摔跤，也是讓民主黨擔心的事。（路透）

曾任歐巴馬選舉團隊高層顧問的民主黨策略專家艾哲洛(David Axelrod)說，拜登認為可以躲過健康狀態，「但風險真的很高」。

馬斯克動向

科技富豪馬斯克(Elon Musk)的母親梅耶‧馬斯克(Maye Musk)曾在X平台發文，說兒子想讓世界變得更美好，卻遭拜登阻止。馬斯克對拜登的積怨可以回溯到拜登就任初期，白宮舉辦電動車活動卻未邀請馬斯克擁有的特斯拉(Tesla)。

馬斯克家族若打算在選舉年跟拜登算總帳，2500億身家的馬斯克拿出一小部分發動文宣，就可輕鬆刷新歷年選舉捐款最高紀錄。馬斯克行事風格向來令人捉摸不定，很難預料是否一時興起而有所行動。

房市僵局

聯準會連續升息讓房貸利率達數十年新高，今秋已突破8%，房價比疫情初期上漲47%，讓想買房的民眾無力購買，想搬家的民眾卡在原地；數百萬消費者若把不滿反映在投票動向，對拜登絕對不利。

外國駭客

俄羅斯、伊朗、中國是經常被點名的駭客來源，隨著中東情勢緊張，某些波灣國家也可能把握機會干擾大選。

杭特‧拜登 馬斯克 白宮

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