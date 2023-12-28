川普找海理當副手？小唐納反對：她是華府建制派傀儡

川普大兒子小唐納受訪時反對前聯合國大使海理擔任川普的副手。(路透)

在共和黨 總統提名戰的第一場初選--下月15日的愛阿華州黨團會議前，盛傳前總統川普 可能挑選駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)當副手，但川普的長子小唐納 (Donald Trump Jr.)26接受保守派媒體訪問時，直言海理是華府建制派的魁儡，要求父親不要和海理搭檔參選。

小唐納最近接受極右派保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)主播波林(Eric Bolling)訪問時表示，「我不要她(海理)，我將努力確保這種情況不會發生。」

小唐納說：「海理想要打不完的戰爭，她是華府既成派的魁儡、億萬階層最屬意的參選人，因為這些人希望掌握控制權，不同於學院派與哈佛人士利用他們的資金創造影響力。」

美國研究集團(American Research Group)最新民調顯示，海理的人氣近幾周上漲，海理與川普的支持率差距縮小到四個百分點以內。

海理2017年到2018年間，曾在川普任內擔任美國駐聯合國大使。

紐約郵報報導，隨著海理的民調節節攀升，各界開始討論她的副手人選，其中包括國會眾院前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)。

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)陣營則已將海理假設為川普的副手，並推出「川普-海理2024」網站。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，過去幾周，川普已徵詢親信對於挑選海理作副手的意見。

海理駁斥各界討論，堅稱「不是出來選副手的」；她曾批評川普，指「混亂與劇碼」如影隨形。

小唐納對海理的支持率上升表示，「德桑提斯已證明他已出戲，海理現在是選民偏好的參選人」。

川普的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)則對「川普-海理」抱持開放態度，她先前接受「新聞極限」訪問時表示，「瘋狂的事總會發生」。

不過，小唐納並非唯一反對海理的「讓美國再度偉大」(MAGA)代表人物，極右派共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)也反對川普找海理當副手。