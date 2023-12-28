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從時薪、大麻到保險 各州元旦新法上路

記者顏伶如／綜合報導
元旦起各州都有新法上路，從最低時薪資調漲到新型測速攝影機，內容五花八門。圖為曼哈頓時報廣場前的新年布置。（路透）
元旦起各州都有新法上路，從最低時薪資調漲到新型測速攝影機，內容五花八門。圖為曼哈頓時報廣場前的新年布置。（路透）

新的一年到來，許多州從元旦起將有新法上路，從最低工資調漲到能自動發出交通罰單的測速攝影機(speed cameras)，內容五花八門。

•最低時薪工資調漲

新澤西州時薪員工最低工資將增加1元，2024年起最低時薪為15.13元。德拉瓦州最低工資時薪將調為13.25元。紐約市和長島調為16元。加州所有行業雇員的時薪為16元，4月1日起，快餐行業須支付最低時薪20元。華盛頓州提高到16.28元。

•測速攝影機

加州洛杉磯、格蘭岱(Glendale)、長灘(Long Beach)、舊金山、聖荷西、奧克蘭推出試辦計畫設置測速攝影機。車速如果超過路段限速每小時11哩以上，測速攝影機拍照記錄後將對駕駛人發出罰單，超速每小時11哩、16哩、26哩及超過100哩，罰款金額分別為50元、100元、200元及500元。

•性別中立(Gender-neutral)玩具

加州規定某些零售業者必須為兒童提供性別中立玩具，不管商品原本是否針對男孩或女孩行銷。業者違規初犯將面臨250元罰款，再犯罰款500元。

•民選官員個人財務狀況必須更加透明

佛州「公職人員道德操守規範法」(Ethics Requirements for Public Officials Act)堪稱爭議最高的2024年新法，就連小鎮議員也要公布個人淨資產及擁有所有資產的價值。

•購買洪水保險(flood insurance)

賓州新法將協助屋主購買洪水保險，賓州州法如今規定屋主必須擁有洪水保險。

•娛樂用大麻合法化

娛樂用大麻元旦起在維吉尼亞州變成合法。不過，20021年在民主黨籍維吉尼亞州長諾譚(Ralph Northam)任內通過的「維吉尼亞大麻管制法」(Virginia Cannabis Control Act)，某些條款仍有待州議會表決通過。

•退休老師養老金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)

德州為符合資格的70歲以上退休老師養老金分別發放2%、4%或6%補償。

維吉尼亞州 大麻合法化 加州

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