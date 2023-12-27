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暴風雪襲中部5州 造成數百宗事故 700萬人受影響

編譯徐薏茹／綜合26日電
冬季風暴25日襲擊中西部部分地區，聖誕節當天，兩輛車在內布拉斯加州80號州際公路上失控。（美聯社）
冬季風暴25日襲擊中西部部分地區，聖誕節當天，兩輛車在內布拉斯加州80號州際公路上失控。（美聯社）

美國大平原與中西部部分地區26日持續受到暴風雪侵襲，約700萬人處於冬季天氣警報範圍內，該地區在聖誕節假期期間已發生數百起與天氣相關的事故。

國家氣象局(National Weather Service)表示，這場帶有大雪、暴風雪及「可能造成破壞冰雪」的「嚴重」冬季風暴將在該地區持續至27日。

26日在科羅拉多州東北部、南達科他州西部、内布拉斯加州西部與堪薩斯州西北部部分地區的降雪，有時達到一小時一吋。

在過去的48小時裡，科羅拉多州道格拉斯山口(Douglas Pass)已經增加13吋降雪；懷俄明州蘭德(Lander)降雪11.4吋；內布拉斯加州哥倫布(Columbus)降雪八吋；丹佛(Denver)都會地區也有一至三吋積雪。

內布拉斯加州州警表示，聖誕節當天州警共處理100多起與天氣相關的事故，大部分是由於道路結冰造成的。

南達科他州交通廳25日即發布警告，降雪、凍雨及風造成在道路上的「零能見度」，90號州際公路(Interstate 90)當天已經關閉。

暴風雪警報將持續至當地時間27日清晨5時，影響五個州約60萬人；氣象局預測將增加二至七吋的積雪，陣風速度將高達每小時60哩。

龐大風暴系統夾雜雪和風，在26日為大西洋中部及東南部部分地區帶來降雨，並在27日在東北部帶來降雨。

覆蓋洛磯山脈及大平原地區的降雪、東部的降雨及風暴，以及部分地區時速高達55哩的強風，將影響數百萬人聖誕節假期後的交通。

氣象局警告，降雪將使出門變得「困難甚至是不可能」，丹佛、明尼亞波利斯、克利夫蘭、夏洛特等主要交通樞紐可能受到出現延誤。

內布拉斯加州 聖誕節 暴風雪

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