暖化加速 2023年地球均溫破174年紀錄 明年可能更熱

瑞士洛桑的跑步比賽，參加者以聖誕主題打扮；地球年均溫正朝向打破174年的紀錄，科學家憂心氣候暖化正在加速。（歐新社）

時序已進入12月底，但美國東北地區區民卻於春天的氣溫中迎接新年；在即將結束的2023年，從鳳凰城到阿根廷都遭熱浪襲擊，野火肆虐加拿大，利比亞水災釀數千死，入冬後南極海域的冰層從未如此之薄，地球年均溫正在打破174年的紀錄，甚至創12.5萬年的新紀錄，讓科學家憂心氣候暖化 正在加速。

紐約時報報導，科學家正從海洋、火山口甚至貨輪噴出的髒空氣裡收集證據，看看氣候變遷 和人類行為之間有沒有新關聯，但證據還沒出爐之前，最令人惶恐的假設是：地球的暖化正在加速，氣候變遷的效應也快速顯現。

里茲大學(University of Leeds)氣候科學家史密斯(Chris Smith)說，目前看到的各種證據都指向同一個方向，接著「要看看其中的因果關係，這才是精彩的所在。」

報導指出，今年的高溫 雖嫌極端，仍在電腦模型預測的「偏高」範圍內，不到讓科學家驚訝的地步；德州農工大學(Texas A&M University)大氣科學家戴斯勒(Andrew Dessler)說，僅僅一年出現特殊高溫，不足以說明電腦模擬有錯。聖嬰現象(El Niño)等週期循環因素可能指向2024年還會更熱。

但他說，更多證據出來之前，他不願提出「氣候已遭破壞」或「怪事正在發生」的說法。

影響氣候的兩大效應是溫室氣體如二氧化碳的暖化效應，和其他工業廢氣的冷卻效應，而目前科學家最密切觀察的是，這兩股力量在角力的時候，有沒有發生「意外」的現象。

過去174年來，人類透過工業化，不斷往大氣層堆積溫室氣體和懸浮粒子；懸浮粒子吸入肺部，有害健康，但在大氣層裡，卻能反射太陽輻射，同時具有減低二氧化碳困住熱氣的效應。

可是，近幾十年來，各國政府基於公衛理由，設法減低懸浮粒子的排放；科學家認為，2000年以後，氣溫加速升高的原因在此。

氣候研究員韓森(James E. Hansen)上月提出報告說，未來幾十年，如果各國只顧減少空汙而不同時減少碳排放，地球會變得多熱，科學界完全低估了。

但蘇黎世理工大學氣候物理學家克努提(Reto Knutti)認為，熱氣分布在地球何處，也是暖化趨勢的觀察重點。