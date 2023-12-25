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開長途車沒有充電站電怎麼辦？車主寧可買油電混合款

編譯陳韻涵／綜合24日電
許多人擔心開電動車找不到充電椿，寧可買油電混合車。(美聯社)
許多人擔心開電動車找不到充電椿，寧可買油電混合車。(美聯社)

受到致力減少碳排放和節省燃料的消費者驅策，美國汽車製造商把未來押注在電動車銷售；然而，電動車銷售成長速度卻未能趕上汽車業雄心萬丈的轉型時間表。

美聯社報導，愈來愈多車主改買油電混合動力車款，這種將汽油動力轉為電力的車款可將能源效率放到最大。

專業汽車網站Edmunds統計，今年以來，美國人已購買創紀錄的100多萬輛油電混合車，同比去年增加76%。

2022年的電動車整體購買率低於2021年，今年的銷售數據不包括14萬8000輛複合式電動車(plug-in hybrids)，這種混合車可在油電系統啟動前，靠電池行駛短途。

雖然今年的電動車銷售逼近年度新高的100多萬輛，但年增成長率走緩，電動車僅占全美新車銷售量約7%。

經濟走緩讓車商憂心，怕買家對電動車的興趣缺缺，部分車商已減產或修訂新電池或裝配廠的計畫。

混合車款迅速成為許多買家首選的原因各異，包括電動車較貴、充電站少，或了解混合車款比起電動車更具優勢。

福特(Ford)是僅次於豐田(Toyota)的美國第二大混合車款經銷商，福特預計生產足夠的混合車款，使其銷量在五年內增四倍。

通用汽車(GM)四年前在美捨棄多數混合車款，改產電動車，如今考慮重開混合車型生產線。

聯邦政府祭出電動車抵稅優惠，但調查顯示，消費者仍對充電站的便利性及電動車的售價感到不安。

Edmunds主管德魯里(Ivan Drury)說，「許多人覺得充電很麻煩或令人困擾，不想費這個心。」

油電混合車依然會排放廢氣，但這類引擎所需的燃油較少，排放量也隨之減少。此外，混合動力車款的售價接近燃油車，遠低於同型電動車。

在堪薩斯城(Kansas City)郊區豐田汽車經銷商亞當斯(Scott Adams)表示，「民眾很滿意每加侖可跑45哩或50哩的汽車，不需要改變任何行為。」

考量全球暖化與極端氣候現象頻繁發生，豐田北美行銷主管霍利斯(Jack Hollis)表示：「人們希望參與其中，減少碳排放，混合動力車提供了消費者最想要的組合」。

懷俄明州66歲心理學家芭芭拉·齊格勒(Barbara Ziegler)經常需要駕車前往100多哩外就醫、辦事，擔心沒有充電站、中途受困，考慮購買混合動力汽車，她說：「這裡有很長、很長的高速公路，中間沒有城鎮，我非常擔心，所以不考慮純電動汽車。」

電動車 豐田 懷俄明州

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